Fabrice, habitant de Fournival dans l’Oise (Francia), un parcouru plus de 990.000 kilomètres avec sa Peugeot 307, acquise en 2007. En mai, il organizzo un road-trip, avec l’ambition de passer le million devant l’usine d’où est sorti le véhicule.

Seize ans, 45 revisioni, 11 controlli tecnici et à l’heure actuelle 997 400 kilomètres parcourus. «

Ça fait 2,6 fois la distanza de la terre à la lune », in particolare Fabrice, al momento della presentazione del CV della Peugeot 307 SW ai colleghi francesi del Courrier Picard. Un modello visibile plutôt fiable.

Pour fêter le million de kilomètres, cet habitant de Fournival souhaite offrirà une ultime grande virée à son véhicule, doublée d’une aventure humaine. Le tout a été imaginé par Fabrice, 53 ans, et son groupe d’amis. «

Jamais je n’aurais pensé aller aussi loin quand j’ai acheté cette voiture en 2007. J’ai vécu un tas de Chooses avec », racconte figlio proprietario. « C’est extraordinaire d’arriver au million de kilomètres, alors l’idée, c’est d’aller passer cette barre symbolique devant la grille de l’usine d’où provient la voiture, à Sochaux. » Dans le Doubs, sul sito industriale storico di Peugeot, l’homme rêve de rencontrer «

ceux qui ont monté les pièces, serré les boulons : je trouverais ça vraiment sympa de pouvoir leur dire merci. »

« Ça fait plusieurs milliers de kilomètres que je me dis que le moteur va me lâcher, mais il ne flanche pas »

« Je l’avais eue d’occasion, a 6 o 7000 chilometri. Je voulais un break pour pouvoir y rentrer mes quatre enfants. Il motore est

toujours le même, je suis tombé sur un turbo eccezionale. Ça fait plusieurs milliers de kilomètres que je me dis que le moteur va me lâcher, mais il ne flanche pas

», sourt fabrice.

Quelques années plus tôt, son emploi dans l’industrie lui a fait parcourir «

jusqu’à 80.000 chilometri par an » al volo.

Ce rythme a laissé quelques traces: «

La boîte de vitesses a cassé deux fois, et l’alternateur m’a lâché à 988.000 », lista-t-il. « Mais à chaque fois que j’ai changé une pièce, j’ai veillé à en trouver une d’origine, que de l’occasione. » Autre abandon à signaler, celui… de son precédent assicur. «

À 700.000 km, il n’a plus voulu de moi. Le conseiller qui me l’a annoncé était désolé. »

Fabrice sait toutefois qu’il ne pourra éternellement repousser l’age de la retraite de sa 307.

Tecnica Elle vient de passer son dernier contrôle. Bientôt, pour des raisons environnementales, je ne pourrai plus rentrer dans les grandes villes avec. »