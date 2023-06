Audi nomina il suo nuovo amministratore delegato

Nuovo in Audi, ma non in F1 Attenzione! In attesa che arrivi in ​​Formula 1 entro il 2026, sta ristrutturando il marchio degli anelli. Il management del produttore tedesco ha infatti annunciato la nomina di Gernot Döllner ad amministratore delegato, succedendo così a Markus Duismann da 1Lui è prossimo settembre.

« Vorrei ringraziare Markus Duismann per tutto il lavoro svolto durante il suo periodo in AudiHa detto il capo del Consiglio di Sorveglianza Audi Manfred Doss. Ha portato molta intuizione e visione nella pianificazione e nell’attuazione delle decisioni strategiche chiave, inclusa, in primo luogo, la strategia di elettrificazione. Audi sarà in grado di costruire di più su questi pilastri fondamentali in futuro. Oggi, Gernot Döllner è la persona giusta per rafforzare la strategia di prodotto dell’azienda e la posizione nei mercati chiave. Insieme all’intero Consiglio di amministrazione, aggiungerà il prossimo capitolo all’attuazione di successo della strategia Audi. »

Laureato in ingegneria meccanica, Gernot Döllner è entrato in Volkswagen nel 1993 come dottorando e in seguito ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Porsche AG, tra cui Head of Concept Development e responsabile della Panamera. Dal 2021, il futuro successore di Markus Duesmann supervisiona la strategia di prodotto e di gruppo del Gruppo Volkswagen, nonché la Segreteria Generale.

« Sono onorato ed entusiasta di assumere questo nuovo ruoloconferma il principale interessato. Audi è una grande azienda con una ricca storia. Non vedo l’ora di plasmare il futuro dell’azienda insieme a tutto il team Audi. »

