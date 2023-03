Senzatetto, orfana e senza diploma, Nadia Amy diventa un’esperta di sicurezza informatica

“Nato in Kenya, sono stato adottato poco dopo la mia nascita”inizia Nadia Amy. “All’età di quindici anni i miei genitori sono morti e mi sono ritrovato solo e senza casa, a vagare per le strade di Bruxelles”.

Nadia Amy, che ora ha 29 anni, è un’esperta di sicurezza informatica presso Microsoft. Il suo profilo attrae le più grandi aziende tecnologiche. Tuttavia, nulla l’aveva definita per una carriera così brillante.

“Sono rimasta in strada per circa un anno, poi il CPAS si è preso cura di me e mi sono trasferita da un collegio all’altro prima di iniziare la formazione come commessa di cucina”, racconta. Continua con lo stesso tono di sorriso e flessibilità.

La strada, la fame e l’alcolismo mi hanno insegnato l’umiltà.

Nadia ama cucinare. “Inoltre, oggi i miei figli sono grandi fan del gratin e del tiramisù fatti in casa”, determina la madre single. Ma gli appuntamenti troncati e la fine del servizio dopo la mezzanotte non andavano d’accordo con il diciannovenne. “Non avevo una vita, nessun amico, nessuna attività. Poi sono sprofondato nell’alcolismo, è quasi inevitabile in questo ambiente”.Giustifica Nadya, che poi decide di ritrovare se stessa “lavoro vero e proprio”.

Senza alcuna speranza e convinta di non essere selezionata, Nadia fa quindi domanda per un posto di assistente amministrativo presso ULB. “Nella sala d’attesa, prima che tu mi incontri, mi chiedo cosa ci faccio lì. Tutti arrivano con un certificato tranne me.” Ma durante l’intervista, il profilo insolito e l’energia sconfinata di Nadia hanno colpito nel segno. Contro ogni previsione, ho ottenuto il lavoro. “Lavorare alla scrivania dietro un computer e rispondere al telefono sembrava un sogno ad occhi aperti.”