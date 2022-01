Prezzo da 29.530 €

Selezione del motore

Niente di nuovo sotto il cofano Karoq. Presentazione semplificata. Ci sono due varianti a benzina, 1.0 TSI 110 cv e 1.5 TSI 150 cv, e due diesel, 2.0 TDI da 116 e 150 cv. Il cambio DSG è offerto come accessorio per tutti i motori, ad eccezione del TSI da 110 CV. Per quanto riguarda il diesel da 150 cavalli, ha la trazione integrale. Nessuna ibridazione in vista.

Principali finiture e dotazioni di serie

Ambizione : Luci auto, sensore pioggia, aria condizionata automatica, apertura/avviamento senza chiave, fari a LED, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, controllo della velocità di crociera, navigazione europea su touchscreen da 8 pollici, freno di emergenza automatico, connessione veicolo wireless cerchi da 17 pollici, elettrico e specchietti riscaldati.

: Luci auto, sensore pioggia, aria condizionata automatica, apertura/avviamento senza chiave, fari a LED, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, controllo della velocità di crociera, navigazione europea su touchscreen da 8 pollici, freno di emergenza automatico, connessione veicolo wireless cerchi da 17 pollici, elettrico e specchietti riscaldati. modello : Ambition + sedili anteriori riscaldati ed elettrici, strumenti digitali, ricarica a induzione, controllo adattivo della velocità di crociera, assistente di mantenimento della corsia, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, ruote da 18″, fari Matrix LED.

: Ambition + sedili anteriori riscaldati ed elettrici, strumenti digitali, ricarica a induzione, controllo adattivo della velocità di crociera, assistente di mantenimento della corsia, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, ruote da 18″, fari Matrix LED. Linea Sport : Ambition + body kit, sedili sportivi, pedaliera in alluminio, finiture nere da 18″, sedili anteriori riscaldabili, strumentazione digitale, ricarica a induzione, regolatore adattivo, fari Matrix LED, telecamera posteriore, radar di parcheggio anteriori.

i prezzi