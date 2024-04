Uber Eats: perché martedì gli autisti delle consegne della piattaforma scioperano?

Assoluzione

Le principali richieste dei corrieri riguardano un aumento salariale di almeno 2 euro a corsa e 0,5 euro a chilometro, nonché la fine delle disconnessioni senza previa discussione tra Uber e il corriere interessato. “Gli stipendi non aumentano dal 2019 nonostante il tasso di inflazione non inferiore al 20%“, condanna il collettivismo, che indica anche la disconnessione automatica.”Deciso dall'algoritmo senza alcuna reale possibilità di difendere il proprio punto di vista“.

Secondo la legge, i fattorini dovrebbero essere dipendenti a partire dal 1° gennaio 2023, riferisce La Maison desdeliverurs. Inoltre, alla fine del 2023, nel caso Deliveroo, il Tribunale del lavoro di Bruxelles ha stabilito che i fattorini devono essere dichiarati dipendenti attraverso la piattaforma e beneficiare degli stessi diritti degli altri lavoratori.

Ha respinto l’incidente costato la vita al fattorino di Uber Eats, Sultan Zadran Gare du Nord: “È scioccante, vogliamo un processo”.

“In attesa che le autorità pubbliche attuino la legge, le nostre rivendicazioni non possono più aspettare“La Maison des Delivereurs insiste. I fattorini si ribellano”Debolezza delle autorità pubbliche“Affrontare questa situazione e condannare la discriminazione, il razzismo e”Irruenza amministrativa“di cui sono vittime”Mentre le piattaforme che lo sfruttano non sono preoccupate“.

Durante lo sciopero i fattorini si recheranno dai ristoratori per chiedere la loro solidarietà. Una manifestazione è prevista anche per il primo maggio alle 16.30 a Bruxelles, davanti alla sede belga di Uber.