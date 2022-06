Volerai la prossima settimana? Ecco le date da ricordare

È un fine settimana che si preannuncia caotico nell’aria. Dopo Brussels Airlines, questo è tutto Assistenti di volo e assistenti di volo Ryanair che incrociano le braccia La prossima settimana: venerdì 24 giugno, sabato 25 giugno e domenica 26 giugno. L’ultimo sciopero di questo tipo (ad aprile) ha causato la cancellazione di quasi 300 voli negli aeroporti di Zaventem (Bruxelles Airport) e Charleroi (BSCA).

Giovedì piloti e personale di cabina Brussels Airlines ha annunciato il suo sciopero il 23, 24 e 25 giugno. Brussels Airlines ha pianificato 525 voli durante questi tre giorni.

La compagnia aerea non sa ancora quanti di questi collegamenti verranno cancellati e quanti potranno essere effettuati, e quindi chiede ai propri clienti di pazientare. La compagnia aerea informerà tutti i passeggeri che viaggeranno il 23, 24 e 25 giugno sullo stato del loro volo e, se necessario, su altre opzioni di viaggio, che continua a confermare. Chiede ai passeggeri di essere pazienti e di non contattare il suo centro servizi in questo momento, poiché non dispone ancora di queste informazioni.

Coloro che hanno prenotato tramite un tour operator o un’agenzia di viaggi (online) sono invitati a contattare la loro agenzia.

Si noti inoltre che a causa della manifestazione nazionale e delle sue conseguenze per le operazioni all’aeroporto di Bruxelles, Brussels Airlines ha anche deciso di cancellare metà dei suoi voli previsti per lunedì prossimo. Anche altre compagnie aeree saranno interessate lunedì 20 giugno. Ad esempio, molti voli TUI Fly saranno trasferiti dall’aeroporto di Bruxelles agli aeroporti regionali di Ostenda, Liegi e Anversa.