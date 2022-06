Le tensioni sociali di Ryanair: l’equipaggio di cabina sciopera il 24, 25 e 26 giugno

L’equipaggio di cabina Ryanair con sede in Belgio ha deciso di scioperare per tre giorni il 24, 25 e 26 giugno, ha annunciato la CNE.







dall’editore

Pubblicato il 17/06/2022 alle 12:36 Tempo di lettura: 2 minuti



IlLa Christian Union CNE e la sua controparte fiamminga, ACV Puls, hanno annunciato venerdì che l’equipaggio di cabina Ryanair con sede in Belgio sarà in sciopero per tre giorni il prossimo fine settimana. Gli assistenti di volo e gli assistenti di volo raccoglieranno le braccia venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno.







La società irlandese si è impegnata a inviare una proposta scritta finale ai sindacati belgi entro venerdì. Secondo Didier Lippi, segretario permanente del Consiglio elettorale nazionale, non soddisfa ancora le richieste dei lavoratori, in particolare il rispetto del diritto del lavoro belga pur garantendo un salario minimo per tutti.







Eravamo alla fine della trattativa! Il sindacato conferma, denunciando che le voci dei lavoratori non sono state ascoltate.

Quindi il personale di bordo con sede in Belgio ha deciso di fare un altro sciopero di tre giorni il prossimo fine settimana, simile al movimento organizzato ad aprile che ha causato la cancellazione di quasi 300 voli negli aeroporti. Da Zaventem (aeroporto di Bruxelles) e Charleroi (BSCA).







Con questo sciopero in Belgio, l’azione europea sollevata dai sindacati europei a metà maggio ha cominciato lentamente a prendere forma. In Spagna, l’equipaggio di cabina prevede di licenziare il lavoro per sei giorni, il 24, 25 e 26 giugno, nonché il 30 giugno, 1 e 2 luglio. Martedì, un sindacato portoghese ha indetto uno sciopero di tre giorni, sempre dal 24 al 26 giugno, ai dipendenti della compagnia low cost irlandese, per protestare contro il deterioramento delle condizioni di lavoro del personale.