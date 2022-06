“L’amministratore delegato di Brussels Airlines è un cittadino tedesco designato da Lufthansa come lobbista della Commissione europea”.

La posizione in piedi di CSC era al microfono di DH Radio per discutere di scioperi nell’aviazione, all’interno di Ryanair e Brussels Airlines. Ricordiamo che lunedì prossimo si terrà una manifestazione nazionale. Avrà ripercussioni nel cielo dopo tre giorni di sciopero pianificato a Brussels Airlines. Ryanair potrebbe anche scioperare.

“Servono più dipendenti per questo periodo in cui tutti vogliono andare in vacanza nel settore aeronautico. Durante l’emergenza sanitaria abbiamo tagliato molto. I dipendenti esistenti stanno soffrendo”, ha detto fin dall’inizio Didier Lippi.

Di fronte a questa sofferenza, Brussels Airlines ha ritenuto che uno sciopero fosse l’ultimo modo per far sentire la tua voce. “È iniziato davvero lo scorso anno, con il primo piccolo recupero in atto. Poi gradualmente ci siamo andati. Abbiamo fatto degli scioperi di lavoro che non hanno avuto conseguenze e i voli non sono stati cancellati. La direzione ci ha detto: “C’è già un problema, lo risolveremo”. Niente è organizzato. A Natale abbiamo scioperato. La direzione ci ha detto di nuovo che l’avrebbero risolto. Siamo arrivati ​​in estate e non è stato organizzato nulla. Lavoriamo sempre alle stesse condizioni. La stagione è appena iniziata e lo staff è già stanco”.Riguarda la Commissione permanente del servizio civile nel campo dell’aviazione.

Insieme a Brussels Airlines, Ryanair potrebbe entrare in sciopero. La decisione è prevista per venerdì. Didier Lippi ricorda che il loro obiettivo non è colpire. “Ma siamo giunti alla fine dei negoziati. Abbiamo scioperato ad aprile perché non siamo stati ascoltati. Abbiamo avviato un processo affinché Ryanair venga a negoziare con noi. Si sono rifiutati di farlo. Siamo andati al Dipartimento del Lavoro, che ha raccomandato a Ryanair di negoziare con noi fino alla fine di marzo. Ma Ryanair non voleva”.L’ospite continua.

Secondo lui, il problema è la comunicazione. Dice che Brussels Airlines non viene al tavolo dei negoziati con i rappresentanti dei suoi lavoratori. “Non abbiamo assi davanti a noi. In Brussels Airlines, tutte le decisioni vengono prese a Francoforte (nota: la sede di Lufthansa, proprietaria di Brussels Airlines). Non dimentichiamo che Brussels Airlines è una piccola colonia Lufthansa a Bruxelles e non porta nulla. Questa è una piccola somma da Lufthansa. Non credo che la loro priorità assoluta sia Brussels Airlines. La direzione di Brussels Airlines non è in grado di negoziare con loro. È la gestione dell’interfaccia. Il CEO di Brussels Airlines è un tedesco sviluppato da Lufthansa. Il suo compito è quello di essere un lobbista presso la Commissione Europeadisse Didier Lippi.

Infine, quando al rappresentante viene chiesto se Brussels Airlines non prende in ostaggio tutte le persone che vogliono andare in vacanza, risponde:Questo è ciò che diciamo sempre quando arriva una crisi. Ma lo Stato belga, tramite Lufthansa, ha preso in ostaggio i suoi dipendenti due anni fa. Vi ricordo che il nostro obiettivo non è quello di colpire ma abbiamo avvertito in tempo affinché le compagnie aeree possano trovare soluzioni alternative”.

