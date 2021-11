“Un pericolo costante incombe, soprattutto con il Black Friday e le feste che si avvicinano”: un brillante piano per combattere gli hacker informatici

Il crimine informatico non è mai stato così dilagante come dall’inizio della crisi sanitaria. Gli hacker sfruttano il lavoro a distanza per raccogliere molti dati privati. Ecco perché martedì è stata lanciata una massiccia campagna di sensibilizzazione contro il phishing. Questo tipo di frode online sta guadagnando terreno e continua a mietere vittime, tra aziende, organizzazioni e privati.

Concretamente, il Centro belga per la sicurezza informatica (CCB) riceve una media di 12.000 messaggi sospetti al giorno e lancia una nuova app: Safeonweb. “Le vacanze si avvicinano e la campagna di sensibilizzazione mira ad aumentare la vigilanza degli internauti e dare loro qualche consiglio affinché non cadano nella trappola dei truffatori”., spiega la portavoce della CCB Catherine Eggers. Come utente di Internet, non sei impotente e puoi adottare questi due riflessi di abilità: inoltra sempre messaggi di truffa al sospetto @safeonweb.be. Il CCB bloccherà quindi i collegamenti sospetti al messaggio e gli utenti Internet meno vigili saranno protetti. Scarica anche l’app Safeonweb, che ti avvisa di nuove minacce informatiche o messaggi di phishing. “