Voci recenti di trasferimento 06/03: Mirallas – Lacazette – Chiellini – Sessegnon – Kramer – Botta – Holzhauser – Mercier

UFFICIALE: Raphael Holzhauser è un giocatore OHL

Come previsto, l’austriaco Bierschut non seguirà in D1B. (leggi di più)

Aurelio Botta di Anversa ha fondato il suo nuovo club

Il difensore portoghese si è assicurato un prestigioso contratto di trasferimento. (leggi di più)

Dopo 5 anni, Alexandre Lacazette tornerà in OL

Il ritorno dell’attaccante a Les Gones sarà imminente. (leggi di più)

Kevin Mirallas è tornato in uno dei club precedenti?

Kevin Mirallas ha giocato sette partite nel campionato portoghese in questa stagione. (Suite Lyra)

Senza giocare in Premier League, Pierluigi Giulini ha già lasciato il Tottenham

Il portiere italiano non lascerà un ricordo indelebile con il Tottenham, per non dire altro. (leggi di più)

Ufficiale: Stephane Sessignon ha trovato un club dopo due anni di inattività

Joshua Zirkzee giocherà un altro anno per l’Anderlecht la prossima stagione? Non sarà facile per Purple White. (Suite Lyra)

Ultime voci su trasferimenti e trasferimenti 06/02