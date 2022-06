Martinez ha paura di perderlo a causa di Lukaku e spiega perché Batshuayi non lo sostituirà: “Trossard è molto mobile”

e divertiti: “E’ dura. Nel primo tempo andava ancora avanti, ma gli abbiamo dato troppo palla. Tecnicamente sono stati molto bravi, quando hanno tirato hanno segnato. Non siamo stati abbastanza forti, non l’abbiamo fatto’ non difendere abbastanza.'” Non li abbiamo fatti abbastanza male con la palla. È stata una partita importante, ma è meglio perdere qui che in Qatar. Dovremo dare tutto contro la Polonia, soprattutto in casa, dove devi recuperare”.

Unana: “I miei sentimenti sono contrastanti. Da un lato, è la mia prima copertina, è bellissima e ne sono molto orgoglioso. Ma sono anche triste, perché abbiamo perso 1-4 contro i nostri fan, che non l’hanno fatto” Non ci siamo arresi. Abbiamo creato occasioni, ma è stato difficile trovare il difetto, soprattutto nel primo tempo. Dovremo rianalizzare tutto questo e iniziare bene. Non mi aspettavo che giocassimo la metà del tempo, ma dà esperienza e divertimento. Dovremo rispondere come gruppo e soffrire insieme. Dobbiamo dimenticare rapidamente e concentrarci sulla prossima partita contro la Polonia”.

Martinez: “Abbiamo giocato molto bene i primi 15 minuti, poi è diventato più complicato. Non erano le condizioni migliori per prepararsi a questa partita, abbiamo avuto molti giocatori che tornavano da un infortunio. Non è facile perdere contro l’Olanda. contro i vicini. È stato difficile perdere Lukaku dall’inizio della partita. Non sono sicuro del suo infortunio. Sembra serio, domani farà una risonanza magnetica. Ho scelto di portare Trossard perché è molto mobile, è molto bravo nel maneggiare la palla e può portare pericolo. Il mercoledì servirà anche per la preparazione al Mondiale”.

L’allenatore ha anche affermato che il suo “sentimento” non era buono riguardo all’infortunio di Lukaku. Si teme una distorsione alla caviglia e l’attaccante potrebbe dover lasciare i Devils senza aver giocato le ultime tre partite.