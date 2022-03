Vivo dévoile le nouveau V23 qui change de couleur avec la lumière du soleil et se concentre sur le mode selfie

PARIGI, 22 marzo (Bénin Actu/EP) –

In diretta una presentazione ce mardi sa nouvelle V23un modello non les nouvelles caractéristiques les plus notables sont la capacité de changer de couleur à la lumière du soleil et un appareil photo de 50 mégapixel axé sur una meilleure experience en mode selfie.

Le nouveau v23 de Vivo arrivera le 1er avril sur le marché espagnol avec un prix de 499 euro, come cela a été révélé lors de la présentation de l’appareil, à laquelle Europa Press an assisté.

L’unione fa l’anima con l’aura della capacità del cambio di colore avec la luce del sole, bien que la società è precisa con il cambio di colore nella sera presente nel modello Sunshine ver fluor grâre. Ce matériau sera égallement disponibile dans le noir Stardust, qui imite une nuit étoilée, mais il ne sera pas accompagné de cette fonctionnalité de changement de couleur.

Ce changement de couleur sur le modèle Sunshine Gold durera « entre cinq et dix minutes », selon le chef de produit de Vivo, Carlos Melad. L’autre grande nouveauté du V23 è l’appareil photo, plus précisément l’appareil photo frontal pour une meilleure expérience de selfie.

Cette camera selfie sera égallement dotée d’une double camera.l’un avec un super grand angle et une couverture de 105 degrés (« pour que personne ne soit oublié dans les selfies de groupe », selon Melado) et un autre appareil photo de 50 mégapixel avec un mode portrait super HD. Il sera également doté d’un algoritmo d’intelligence artificielle (IA) amélioré pour « tirer le meilleur de chaque photo », même en mode nuit.

Avec ce nouveau vivo V23, il sera è possibile registrare video in qualità 4K per la fotocamera frontale e la risoluzione HDR. A cet égard, la camera principale comprende un super mode nuit de 64 mégapixel.

Melado a égallement souligné que modalità video doppia vistaqui è presente nel V21 del marchio, sera è presente nel V23 per facilitare la personalizzazione e il divertimento dei suoi utilizzatori.

« La famiglia V se concentre sur le design et offre la meilleure expérience en matière de camera selfie », un déclaré Melado. « Nous nous appuyons toujours sur quatre piliers essentiels : un bon appareil photo, une longue durée de vie de la batterie, un design distinto se et des performance fluides », at-il déclaré.

En plus d’un écran AMOLED da 6,4 pollici, il V23 di Vivo sera commercializzato con Android 12 integrato nel sistema di sfruttamento Funtouch OS 12. « garantie d’être mise à jour vers Android 13 et 14».

Gli altri dettagli sulle tecniche del V23 comprennent 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, ainsi qu’une batterie ad alta densità per mantenere la finezza del design et “una nuova interfaccia encore plus intuitiva”.

Le v23 arrivano égallement avec la technologie du processeur. Dimensione MediaTek 920per mantenere le esigenze abituali della diretta per un’esperienza di primo ordine, ainsi que des vitesses rapides de lancement et d’installation des applications.

Les amateurs de jeux sur leur smartphone peuvent profiter d’une performance avec un écran à taux de rafraîchissement de 90 Hz, un sistema di raffreddamento liquido e modalità Ultra Game per grandi guadagni e spostamenti.

D’autre part, la funzione Extended RAM 2.0 permet aux appareils d’utiliser jusqu’à 4 Go de mémoire virtùlle pour une expérience utilisateur plus fluide. All’esterno, il nuovo V23 5G è dotato di un sistema di ricarica flash da 44 W che consente una rapida ricarica e l’efficacia delle batterie ultra tritate da 4 200 mAh (TYP).

L’ESPAGNE, PREMIER MARCHÉ DE VIVO EN EUROPE.

Melado a reconnu que l’Espagne est « le pays vivant le plus performant d’Europe ».. En fait, ils affermant être devenus la cinquième marque la plus vendue en Espagne, où ils ont une Alliance avec LaLiga pour être lo smartphone officiel de la compétition.

vivo a rappelé ses Alliances Stratégiques sur le Vieux Continent, grâce auxquelles «60% du public peut déjà nous accéder». En ce sens, son effectif en Europe atteint déjà 300 personnes et sa pénétration sur ce marché atteint 10 pays, dont quatre en 2021.

Interrogé sur l’impact éventuel de la crisi mondiale des puces qui a touché des secteurs tels que le secteur technologique, M. Melado an assuré que « nous sommes autosuffisants en matière de productionet grâce à une bonne planification matérielle, nous n’avons aucun problème.