iPhone: tutto cambia con il nuovo aggiornamento

L'avventura di iOS 17.4 inizierà a marzo 2024. In questa nuova versione del suo sistema operativo, l'azienda di Cupertino rispetta il DMA e si prepara al futuro.

Questa primavera, Apple ha in serbo un importante aggiornamento: iOS 17.4. Questa versione promette di cambiare il nostro utilizzo quotidiano dell'iPhone, con la sua quota di nuove funzionalità e miglioramenti. Ecco tutto ciò che cambia con l'arrivo di iOS 17.4.

1. L'App Store apre in Europa:

A fronte delle rigide normative UE, Apple sta innovando. L'App Store ora accoglie alternative al mercato delle app e opzioni di pagamento. Ciò significa più scelte per i consumatori europei. Immagina di scegliere tra diversi app store, ognuno dei quali offre vantaggi unici. Questo sviluppo rappresenta un importante progresso nel modo in cui accediamo e paghiamo per le app.

Sebbene Apple attualmente sconsiglia vivamente l'utilizzo di app store di terze parti. Con lo stesso argomento: non è sicuro!

2. Trascrizioni per podcast Apple:

I podcast sono diventati più accessibili. Con iOS 17.4, l'ascolto e la lettura degli episodi sono ora simultanei. Che tu stia cercando un passaggio specifico o preferisca leggerlo, la trascrizione lo rende possibile. È un vantaggio per l’accessibilità, poiché consente a tutti di accedere ai contenuti, indipendentemente dalle preferenze o dai bisogni.

3. SharePlay debutta su HomePod:

La musica diventa un'esperienza condivisa. SharePlay su HomePod consente ai tuoi cari di partecipare alla selezione musicale. Basta un semplice codice QR per connettere gli smartphone degli ospiti. Questa funzione trasforma il tuo HomePod in un jukebox interattivo, offrendo un nuovo modo di vivere la musica insieme.

4. Arrivano nuovi emoji:

Le conversazioni si arricchiscono di nuovi emoji. Ogni simbolo, dalla catena spezzata alla fenice, aggiunge sfumature emotive ai nostri messaggi. Queste 118 aggiunte consistono in sei nuovi concetti di emoji, quattro nuovi emoji familiari di genere neutro e nuove versioni indicatrici di tendenza di sei emoji di persone esistenti.

5. CarPlay si prepara al futuro:

iOS 17.4 getta le basi per la prossima generazione di CarPlay. E con le nuove app per la gestione dei veicoli, dal climatizzatore al monitoraggio della pressione degli pneumatici, guidare promette di essere ancora più semplice. Questi gadget promettono di migliorare la simbiosi tra il tuo iPhone e la tua auto, rendendo ogni viaggio più piacevole e personalizzato.

iOS 17.4 è più di un semplice aggiornamento. È una porta aperta verso un futuro in cui la tecnologia si adatterà meglio alle nostre esigenze e preferenze. Attraverso miglioramenti organizzativi, maggiore accessibilità, condivisione di musica innovativa, conversazioni più espressive o miglioramento della leadership.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.