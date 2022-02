USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (attualisé) – 02/07/2022 à 15:20

(Actualisé avec contrats à terme sur indicis, American Airlines/Gol, Bumble et Cigna)

PARIS, 7 février (Reuters) – Principales valeurs à suivre lundi a Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indexs suggerent une ouverture en hausse de 0.1% pour il Dow Jones. DJI Standard, de 0.2% pourle & Poor’s 500 .SPX e lo 0,3% per il Nasdaq .IXIC:

* ALPHABET GOOGL.O – Le comparateur de prix suédois PriceRunner an annoncé lundi poursuivre en giustizia Google, propriété d’Alphabet, auquel il réclame environ 2,1 miliardi di euro en l’accusant de pratiques anticoncurrent les enigrés .



* TESLA TSLA.O – Le constructeur automobile an annoncé lundi dans un avis boursier détenir au 31 dicembre 2021 1,99 miliardi di dollari (1,73 miliardi di euro) in bitcoin BTC = . L’azione Tesla recule de 0.4% dans le transazioni avant l’ouverture di Wall Street.

* TYSON FOODS TSN.N – Le Groupe agroalimentaire américain gagne 4.7% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel au-dessus des attentes grâce à l’augmentation des tarifs de ses produits.

* HASBRO HAS.O – Le fabricant de jouets et de jeux a publié lundi un chiffre d’affaires et un bénéfice au titre du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et annoncé aux un relèvement de 3%eln dividendséverstriaire trimes. L’azione prend 2% en avant-Bourse.

* PELOTON INTERACTIVE PTON.O – Le spécialiste des équipements de sport suscite l’intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels, dont AMAZON AMZN.O , a déclaré une source proche du dossier. Il Financial Times è un rapporté per la parte vendredi soir que NIKE NKE.N studia un’offerta in vue du rachat de Peloton, qui bondit de 25% en avant-Bourse.

* La compagnie aeree a basso costo SPIRIT AIRLINES SAVE.N et FRONTIER GROUP HOLDINGS ULCC.O , proprietaria di Frontier Airlines, ont annoncé lundi un accordo di fusione dans le cadre d’une opération Spirit qui miliardi 2,9 dollari ,53 miliardi d ‘euro). Dans les échanges en avant-Bourse, Spirit gagne 11,6%.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O – La compagnie aeree GOL

GOL.N GOLL4.SA, premier transporteur aérien au Brésil, annuncia l’ufficializzazione dell’accordo di parte dei codici concluso a settembre con American Airlines dans i cadre d’un investimento di 200 milioni di dollari. L’azione American Airlines prend 1.4% en avant-Bourse e il titolo a New York de Gol monte de 3%.

* BUMBLE BMBL.O – Il sito americano in contrassegno e l’annotazione per un montaggio non dévoilé du groupe français Fruitz, afin de renforcer sa présence en Europe et de mieux concurrencer Match Group MTCH.O, la maison de mère Meetic.



* ALIBABA GROUP HOLDING BABA.N recule de 3.6% en avant-bourse après la décision de la Banque centrale cinese d’infliger une amende de 22,37 million de yuans (3,07 million d’euros) à MYBank, une banque en ligne soutenue par Ant Group, filiale di grandi aziende cinesi del commercio elettronico, per le infrazioni riportate sulle transazioni con clienti non identificati.

* NOVAVAX NOV.N – L’action du laboratoire reflue lundi de 4% en avant-Bourse après avoir déjà perdu 8% vendredi après la pubblicazione par le groupe d’une perte nette au quatrième trimestre. JPMorgan è passato a “neutre” sur la valeur contre “surpondérer”.

* SPOTIFY SPOT.N – Daniel Ekk, le directeur général de Spotify, a déclaré dimanche condamner “fermement” les insultes racistes et les autres propos tenus di l’animateur de podcasts Joe Rogan mais le groupe atentions n’avoir pas de rerer ses emissions de sa plate-forme.

* FORD MOTOR FN – Le buildeur automobile prévoit de suspendre ou de réduire cette semaine la production de huit de ses usines aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada en raison d’une pénurie de semi-conducteurs, a déclaré à vendredi Reuters porte -parola del gruppo.

* MARATHON PETROLEUM MPC.N , VALERO ENERGY VLO.N – Deux importantes raffineries des deux groupes, situées dans l’Etat du Texas, onté été affettiées vendridi par une panne de courant, selon le département de la gestion de Texas City.

* CIGNA C.N – RBC abaisse sa recommandation sur l’assureur santé à “performance en ligne avec le secteur” contre “surperformance”.

(Redazione di Claude Chendjou, edizione di Blandine Hénault)

