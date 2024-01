Violazioni allarmanti alla Star Academy

Durante il penultimo bonus, lo sfratto improvviso di Lénie ha suscitato una reazione massiccia sui social network ©TF1

Romano, 38 anni, regge Uno degli account X (Ex Twitter) dedicato al programma Star Academy più seguito (22mila iscritti). Come molti spettatori, ha affrontato Accademia delle stelle dei primi anni 2000 e accolse con entusiasmo il ritorno del programma su TF1. Ogni giorno segue in diretta la vita quotidiana degli studenti grazie alla diretta che trasmette immagini quasi in tempo reale. Allo stesso tempo pubblica tweet per chi non può seguirlo utilizzando l'hashtag #StarAcademy. Quest’anno, più dell’anno precedente, indica un aumento delle molestie online. “C'è sempre un po' di troll e del cattivo, dell'idiota, del razzista… ma finora è stato sporadico. Quest'anno abbiamo visto tweet che molestavano i candidati molto rapidamente.”“, spiega questo redattore web che vive nel sud-est della Francia. “Lenny era devastata sui social media, ad esempio, perché si stava ancora succhiando il pollice, e questi sono i momenti privati ​​che sono stati filmati. Gli utenti di Internet hanno subito detto che era pazza, e non si fa a 18 anni. Lì era grassofobia nei confronti di Clara, razzismo e minacce di morte nei confronti di Candace.“Gli altri candidati”, si rammarica Roman.

Il fenomeno Star Academy sta esplodendo in Belgio

Sui social network gli internauti si raggruppano in “team”. Uno per ogni candidato: c'è il “Team Julien”, il “Team Pierre”, il “Team Helena”… Incoraggiano i voti e mantengono montepremi online per sostenere i loro candidati. Stella (1), che gestisce un altro account fan è “Team Candice”. L'internauta si è riconosciuta in questa giovane donna di colore, proprio come lei. Tuttavia, afferma di aver ricevuto minacce di morte contro X. Alcuni utenti sostengono addirittura che il candidato fosse stato precedentemente sostenuto «Gruppi […] “Solo perché è colorato.” Anche i suoi sostenitori lo hanno fatto “Spendi i soldi del CAF” Votarla (il voto si fa via SMS, costa 99 centesimi oltre al prezzo dell'SMS). “Nelle ultime settimane si sono registrati insulti con connotazioni razziste, sociali e talvolta misogine. Sono stato persino minacciato di “farmi un buco in testa”. Non ho sporto denuncia, forse per sbaglio, perché sono una donna di colore. Come donna di colore, ho subito insulti e continuerò a sperimentarli in futuro. Se dovessi andare a sedermi con la polizia ogni volta…”La donna, 28 anni, denuncia molestie online, punibili con due anni di carcere e 30.000 euro di multa.

“Il legame di familiarità è molto forte e frequente.”

“I candidati sono come noi. Alcune persone si sentono molto vicine a loro, creano con loro un rapporto speciale e quando il loro candidato non è sotto i riflettori, in cambio si permettono di insultare le persone., analizza Stella. Per Nathalie Nadaud Albertini, dottoressa in Sociologia presso la Scuola Superiore di Scienze Sociali (EHESS), questo fenomeno è un problema. “Un classico dei reality.” Questo tipo di trasmissione “Funziona creando un legame forte e ricorrente di familiarità con uno o più candidati che desideriamo sostenere rispetto ad altri. Ci impegneremo con il candidato cercando di ingraziarci e screditare gli altri, a volte in modo molto aggressivo”.Sottolinea.

Insulti e minacce vengono rivolti anche a chi è vicino ai candidati. Non potendo interrogare direttamente i candidati – sono rinchiusi nel castello senza accesso ai loro telefoni – alcuni si rivolgono alle famiglie. La madre di Lenny è stata il bersaglio di molti attacchi. Lei ha risposto in un videoclip Pubblicato su TikTok Fine dicembre. “Con le famiglie degli studenti abbiamo deciso di intervenire un po’, visti tutti i messaggi di odio che abbiamo potuto leggere nei confronti dei nostri figli, del tutto ingiustificati”.Ha dichiarato. Qualche settimana fa, era stato il padre di Candace a parlare su Instagram, esprimendo il suo rammarico per il fatto che sua figlia avesse dovuto subire tutto questo. “Un bersaglio per un'ondata di odio”. “La cosa migliore è che tutti rimangano attenti nei loro commenti e mantengano lo stesso rispetto e gentilezza dei candidati stessi“, da parte sua, ha twittato la sorella di Julian, un altro candidato. Per Nathalie Nadaud-Albertini queste reazioni violente potrebbero essere”fastidioso» per la visualizzazione che contiene “Un quadro educativo e familiare”: “Sottolineano fortemente l’idea che possono essere visti come una famiglia, con il potenziale per creare un legame tra generazioni. Abbiamo profili di candidati che sono bambini esemplari, gentili, laboriosi, non conflittuali.

Contattato da lancio, Il capo della casa di produzione Endemol, Jean-Louis Blot, si assicura della differenza “Molto attento” Fornire consigli ai candidati, quando entrano ed escono dal castello, su come gestire i commenti positivi e negativi sui social media. “Cerchiamo di essere educativi e di avvisarli su quello che potrebbero ricevere. Alla dimissione c'è un'équipe di psichiatri, perché il ritorno alla realtà può essere strano per loro e richiedere settimane, anche mesi.E conferma. Quest'anno i commenti online lo sono “Particolarmente concentrato su voto ed esclusioni”. “Quando qualcuno viene eliminato e alcune persone non lo vogliono, allora c'è una reazione, che ha senso, perché stiamo dicendo al pubblico che spetta a loro decidere il destino dei candidati.” Jean-Louis Blot identifica. Secondo la stima di produzione, ciascuno primo ministro Genera tra i 300.000 e i 400.000 tweet – circa 60.000 al giorno – di cui uno “Una gran parte di commenti positivi”firmato secondo il presidente “Il successo della presentazione”. Una nuova iniziativa per questa e la prossima stagione, tutti gli studenti continueranno ad allenarsi con i team Meta al loro rilascio.

Cosa è successo alla Star Academy dopo l'esclusione di Lenny?

“Alcune persone non hanno più una vita sociale a causa di ciò.”

Questo fenomeno esamina più da vicino il modo in cui si sono evoluti i nostri modelli di consumo e la partecipazione ai reality show. Prima edizione di Accademia delle stelle Si è tenuto più di vent’anni fa, in un’epoca in cui i social media non esistevano. Al contrario, ogni minuto trascorso online contava, dovevi anche riattaccare il telefono fisso per poter chiamare. Ognuno viveva il proprio sostegno da solo, nella propria stanza. Preistorico, in un certo senso. Finora la mostra non aveva mai assistito a simili abusi. “L'anno scorso, quando lo show è tornato, non c'erano molte prese in giro. Stavamo iniziando a vederne l'inizio, ma la stagione è durata solo poco tempo.”pensiero romano. Nel frattempo anche una cosa è cambiata: Elon Musk ha messo le mani su Twitter, che è diventato X. Una delle sue prime decisioni è stata quella di ridurre notevolmente la moderazione della piattaforma. Con conseguenze dirette durante eventi come questi. “Abbiamo visto la differenzaTe lo assicuro, Stella. In precedenza, i nostri rapporti venivano elaborati. Ora non stanno andando da nessuna parte. Con un abbonamento a Blue [le service payant de X, ndlr], “Puoi dire quello che vuoi e non ti succederà nulla.” Su Facebook gli utenti di Internet sono raggruppati in gruppi. “Ecco, vedi la differenza. I moderatori possono eliminare completamente i commenti dannosi. “Note romane.

Su iniziativa di Anne, 35 anni, disoccupata, del “Team Julian”, Ogni sera, su X, alcuni netizen continuano spazio (sala scambio audio) per discutere del loro programma preferito. Negli ultimi giorni, i fan hanno cercato di capire cosa potrebbe portare gli spettatori a questo livello di isteria. Ho trovato alcune soluzioni. “Penso che l'anno prossimo le produzioni non dovranno più trasmettere in diretta 24 ore su 24. Non è una buona idea”. Sovrainterpretano il minimo gesto e hanno davvero l'impressione di conoscere gli accademici.Stella si fa avanti. “Lo avremo e basta [émissions] Ogni giorno sarà un po’ più tranquillo”.Anne indovinò. Da parte di Endemol segnaliamo che la questione non è ancora stata decisa. Ma Jean-Louis Blot vuole rendere nuovamente disponibile lo streaming live, perché lo consente “Crea una connessione con lo spettatore” “Ed è una garanzia.”Trasparenza”. Roman aderisce quotidianamente a rigorose norme igieniche: “Appena c'è una critica la blocco. Mi risparmia tanti problemi”.

(1) Il nome è stato cambiato.