Nicola Coughlan e Luke Newton illuminano Londra

Divisa in due parti, la terza stagione di “The Bridgerton Chronicles” si è posizionata facilmente ai vertici delle serie più apprezzate sulla piattaforma Netflix. Tra storie d’amore, amicizie e tradimenti, l’episodio finale della prima parte si è concluso con una scena più che suggestiva.

In piena promozione, il cast si è riunito mercoledì 12 giugno a Londra, presso il cinema Odeon di Leicester Square. In uno spazio decorato con fiori e dettagli colorati che ricordano la serie, gli attori si sono presi il tempo di posare per i fotografi e di firmare autografi per i fan accorsi numerosi.

L’eroina della stagione, l’attrice Nicola Coughlan, ha brillato in un abito elegante della casa americana “Rodarte”. Rosa chiaro e ricamato a mano, la giovane donna ha accessoriato questo abito con guanti di velluto viola. Al suo fianco, l’attore Luke Newton ha scelto un abito grigio ricamato con dettagli.

Tappeto rosso reale

Sul red carpet non tutti gli stili sono stati principeschi come ci si aspettava. Se le attrici Adjoa Andoh e Golda Rosheuvel hanno messo in risalto i grandi abiti, questo non è il caso della giovane Hannah Dodd e del suo look “Versace”, o di Jessica Madsen in “Fendi” o anche di Simone Ashley nel lussuoso abito “Del Coeur”. “

Dopo diverse soste sul tappeto rosso, gli ospiti hanno potuto assistere alla proiezione del primo episodio di questa seconda parte. Sarà disponibile giovedì 13 giugno sulla piattaforma streaming Netflix, e molti fan hanno già commentato i nuovi episodi.