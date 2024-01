Le meravigliose spiagge del Messico ti aspettano con questa fantastica offerta

Cerchi un'esperienza esotica? I paesaggi da cartolina ti fanno sognare? Scopri il Messico a un prezzo basso con l'offerta attuale. Attualmente, la sistemazione in Messico, compreso volo e hotel, è disponibile a partire da € 903 su Carrefour Voyages.

Situata in Messico, Playa del Carmen è una località balneare che da molti anni attira viaggiatori da tutto il mondo. Si trova nella regione della Riviera Maya, nella penisola dello Yucatán. Se questa destinazione può promettere spiagge di sabbia bianca bordate di palme, acque turchesi e temperature costantemente piacevoli, è perché si trova sul Mar dei Caraibi. Prenota ora la tua vacanza in Messico a partire da € 903 con Carrefour Voyages. Oltre ad essere un vero paradiso tropicale, questo paese è culturalmente ricco. Che tu sia un appassionato di storia, un turista in cerca di relax o un amante delle attrazioni turistiche, difficilmente rimarrai deluso! Se la giornata è adatta alle scoperte e alle visite, la notte, dal canto suo, invita a uscite più festose tra bar e accoglienti discoteche.

Clicca qui per approfittare dell'offerta sul tuo soggiorno in Messico

Soggiorno in Messico: prenota con uno sconto

Quinta Avenida è una tappa obbligata per i visitatori di Playa del Carmen. È lunga diversi chilometri, costeggiata da numerosi negozi, ed è l'occasione per godersi una rilassante passeggiata. Pianifica una giornata rilassante a La Playa 72 lontano dalle attrazioni turistiche per assicurarti un cambio di scenario. Tra i fiumi sotterranei, i resti della civiltà Maya e i luoghi verdi, ogni turista troverà ciò che cerca. L'offerta di alloggio comprende biglietti aerei di andata e ritorno e trasferimenti tra l'aeroporto e l'hotel. Soggiornerai per 7 giorni e 5 notti in un hotel 4 stelle vicino a Playa del Carmen. Per quanto riguarda la ristorazione potrete usufruire della formula completa. L'hotel offre due piscine all'aperto, una palestra, serate messicane e tanti altri divertimenti. Personalizza il tuo futuro soggiorno in Messico e prenotalo a partire da 903 € con Carrefour Voyages.

I prezzi indicati sono indicativi e soggetti a modifiche. Facendo clic sui collegamenti in questo articolo, accetti il ​​deposito dei cookie. QuandPartir può guadagnare una commissione se acquisti sul sito del partner.