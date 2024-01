Star Academy: Qual è il prezzo delle famose scarpe di Helena?

Come un gallo

La candidata belga si distingue per il suo stile moderno, colorato e sempre comodo.

Se Helena continua a sedurre gli spettatori di “Star Academy” con la sua voce potente, ora sta creando scalpore grazie al suo aspetto alla moda e confortevole. Dopo la sciarpa multicolore, le famose “pantofole” della candidata sono ciò che desiderano i fan dello show, grazie a Brigitte, la madre di Helena, che le ha suggerito di non indossarle durante le valutazioni.

“Penso che sia importante prendersi cura della presentazione. Quando ho visto Helena cantare con le sue infradito e ballare con i jeans grandi, era inaccettabile. Non ho potuto fare a meno di dirglielo. Era solo un consiglio di mia madre,” Ce lo ha detto Brigitte.

Ma il giovane cantante non “le considera come delle pantofole”. “Non mi importava indossarli durante le valutazioni. All'inizio non pensavo che il mio stile di abbigliamento avrebbe avuto un impatto sulla mia prestazione. Ora sto molto attento a quello che indosso. Non voglio che mia madre urli più con me”, ha scherzato.

Questo è il prezzo delle pantofole Helena

Se vuoi indossare le stesse pantofole Héléna, è il modello “Tazz Clipper” in marrone della famosa marca UGG. Il paio è disponibile per € 129,95 e può essere indossato in diversi modi, dai jeans e calzini spessi ai pantaloni da jogging per rilassarsi in casa.