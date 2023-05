Vincent Kompany spiega perché ha prolungato il suo contratto al Burnley: “Per me ha senso restare qui”

Dopo una stagione eccezionale e lo scudetto, Vincent Kompany ha prolungato il suo contratto con il Burnley fino al 2028. Così scoprirà la Premier League come allenatore con Claret mentre aveva offerte da club prestigiosi come il Tottenham in particolare.

Al party per il titolo per le strade della città, situata a nord di Manchester, Vincent Kompany ha parlato dal balcone e ha letteralmente dichiarato il suo amore ai tifosi: “Sei favolosa ! Metto questo titolo che abbiamo tutti insieme, sullo stesso livello dei trofei che ottengo come giocatore”.Iniziò.

Congratulazioni, signor Company!

L’ex giocatore e allenatore dell’Anderlecht ha anche spiegato ai tifosi i motivi che lo hanno spinto a prolungare il contratto con il Burnley nonostante le offerte allettanti: “Lavoro nel calcio professionistico da 20 anni ed è raro trovare un ambiente così divertente in cui tutti si sostengono a vicenda e vogliono migliorare insieme”.Dichiarò a una folla sconfitta.

“Ecco perché aveva senso per me restare qui. Ora vogliamo dimostrare quanto valiamo in Premier League. Con i nostri tifosi, il Turf Moor (lo stadio del Burnley, ndr) dovrebbe essere un inferno la prossima stagione”.e infine ha concluso Vince the Prince.