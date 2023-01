Gelida riunione tra Depo Martinez e Hugo Lloris (VIDEO)

Se era brillante sui prati di campagna, era anche oggetto di molte critiche La sua strana celebrazione Quando gli è stato assegnato il trofeo del portiere nel torneo. Inoltre, ha anche Era molto spazioso Più specificamente, nei confronti dei francesi Kylian Mbappe.

Emiliano Martínez. © Notizie foto

Il portiere non è partito titolare contro i londinesi, ed era ancora a referto. Depo, come viene soprannominato nel suo paese, ha incontrato Hugo Lloris nel tunnel prima dell’incontro. Foto scattate da Canal + in cui si avverte un certo tipo di freddezza tra i due uomini. Anche se l’interpretazione di queste immagini è complicata, perché anche il portiere del Tottenham è molto concentrato prima di entrare in campo.

Quale futuro per Martinez?

Dopo aver fatto notizia, Emiliano Martinez è stato al centro dell’attenzione nel suo club. Diversi media britannici, pensando al Mirror, hanno riferito di una possibile partenza dopo le sue varie avventure. Molti nomi sono stati fatti per sostituirlo mentre il punting interesserà squadre come il Bayern Monaco. Voce logica di infortunio a Manuel Neuer.

Tanto più che Unai Emery ha annunciato di voler “discutere con il suo giocatore” dei suoi festeggiamenti e che il portiere spagnolo non ha giocato con Martinez durante la sua permanenza all’Arsenal.

Dopo la vittoria della sua squadra a Londra, gli spagnoli hanno parlato della loro gerarchia di giocatori e portieri. “Amy è molto importante ed è il numero uno.”Lui decise. “Ruben conosce il suo ruolo ed è molto positivo come persona. Ha giocato partite come quella di oggi in cui abbiamo bisogno della sua prestazione”.

Per Emery, non si è parlato di lasciare. Il nostro piano non era giocare con lui oggi.è completato. “Abbiamo preparato Amy a riposare per qualche giorno dopo la Coppa del Mondo, lavoriamo con Robben e proviamo a dargli fiducia. La fiducia è quando puoi dimostrarla in campo e giocare partite come oggi. Si è meritato quella partita pulita. La sua prestazione è stato incredibile. Amy si allenerà domani e martedì e si avvicinerà al gioco”. Con noi. Ma dopo oggi, possiamo credere in Robin Olsen”.