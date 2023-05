Una soluzione che dovrebbe piacere ai sostenitori dello Standard colma l’assenza di Zinckernagel

La stagione norvegese è sospesa dopo aver subito un infortunio al polpaccio dopo la partita contro lo Charleroi. In panchina, Ronnie Dela ha una soluzione gradita alla folla.

Allo Standard mancano il miglior vero attaccante dalla stagione 2017-18 e i 15 gol di Renaud Emond in tutte le competizioni. Da allora, sono stati i centrocampisti e le ali in generale a segnare la maggior parte dei gol del Liegi, come 9 Filippo Zinkernagel questo capitolo. In prestito dall’Olympiacos, il norvegese è anche il capocannoniere del campionato Matricule 16.

Tocchi al polpaccio Dallo shock di Walloon, il 28enne ha catturato “ricezione di eliminazioni con ogni tocco di palla” dopo la sconfitta a La Giantoise lo scorso fine settimana. molto incerto per il resto della stagione, Zincernagel Potrebbe spingere il suo allenatore e il suo connazionale a prendere una decisione che farebbe piacere ai tifosi del Liegi.

L’ancora è molto importante

Sorpresa mancata contro il bufalo, William Balisha Deve tornare alla forza lavoro per ricevere Westerlo. Dietro il miglior attaccante, il 23enne può essere collegato Cihan Kanak, per la gioia dei tifosi di Liegi. In una squadra più internazionale di prima e composta in parte da giocatori appena arrivati, i due giocatori formati nell’accademia stanno permettendo ai tifosi di legarsi all’importantissimo punto fermo locale sulle rive del fiume Mosa.

Au Standard depuis 2014, l’international congolais (1 sélection) a enfin reçu his chance et l’a bien rendu à son entraîneur: six buts, quatre pass decisis et un grandissant impact dans le jeu. Arrivato all’Accademia delle Scienze, 7 anni. Cihan Kanak (18) Giocando la sua prima stagione da professionista, segnando il suo primo gol e impressionando di più settimana dopo settimana.

In combattimento e risolutezza, i due giovani giocatori rimangono vere rivelazioni in Pro League e formano un’unione che ha già fatto miracoli. Contro l’Anversa ad esempio, durante la vittoria per 3-0 di Roche nella classica tappa. Zinckernagel ha sbagliato, Canak e Baliksiwha hanno dato fuoco a Sclessin ed entrambi hanno contribuito a costruire la vittoria, ognuno con una finta su Jean Butez.

insieme per la prima volta?

Se entrambi si sono già resi decisivi in ​​diverse occasioni, William Balisha et al Cihan Kanak Non si sono ancora aiutati a vicenda direttamente per raggiungere l’obiettivo di Liegi. Il primo assist dall’uno all’altro potrebbe segnare l’inizio di un’unione potenzialmente devastante la prossima stagione e scaldare il cuore dei tifosi dello Standard dopo un inizio così complicato delle partite europee.