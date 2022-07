Vincent Kompany ha iniziato con Burnley battendo Huddersfield

A Claret, Diablee Rouge è stata fondata dall’ex Standardman Samuel Bastian, che è stato sostituito negli anni Settanta da Josh Cullen, che lo aveva ai suoi ordini ad Anderlecht. Burnley fin dall’inizio è aggressivo nel possesso palla e abile nei movimenti, ma meno efficace in porta, Clarets si è dovuto accontentare dell’unico gol di Jan Matzen (18, 0-1). Nella ripresa, nonostante una migliore partenza del Terrier, i Clarets hanno avuto ancora una volta le maggiori chance

In Germania, il Borussia Dortmund ha vinto 0-3 a Monaco di Baviera 1860 (3N) nel 32° girone di coppa. A Borosin, Eden Terzic ha posizionato Thomas Meunier sul fianco destro di una difesa a quattro e ha licenziato Thorgan Hazard durante la partita (76). Il Borussia ha fatto il buco prima del break con Doniel Mallin (8, 0-1), Judd Bellingham (31, 0-2) e Karim Adeyemi (35, 0-3).

Anche se ridotto a dieci dopo la squalifica del difensore Waldemar Anton, lo Stoccarda ha vinto 0-1 a Dresda (3N). L’unico gol è stato segnato da Darko Chorlinov (33). Come annunciato da Pellegrino Matarazzo, Orel Mangala non è stato incluso. Il boss della VFB giovedì ha confermato l’imminente partenza del centrocampista, come riportato dal Nottingham Forest, in Premier League.