Dall’E3 a Roubaix: Van Aert, Van der Poel e Pogacar pronti a nuove battaglie nelle prossime settimane

Ci hanno impressionato alla Milano-Sanremo e si stanno preparando a nuove battaglie nelle prossime settimane. Mathieu van der Pol, Wott van Aert et al Tadej Pogacar Ci incontreremo di nuovo Da venerdì (24/03) al GP E3 Ad Harelbeke per il primo incontro sulle strade fiamminghe.

Due giorni dopo, domenica (26/03), Solo Wout van Aert partirà dalla Ghent-Wevelgem Dove i suoi principali avversari si troveranno tra i velocisti.

Quindi ignora il capitano della squadra Jumbo-Visma Trans-Fiandre (29/03) Mentre Tadej Pogacar appianerà gli ultimi dettagli prima di presentarsi al Giro delle Fiandre. Lo sloveno in particolare si misurerà Tom Pidcockdopo la sua caduta a Tirino e Giuliano FilippoAnche nel tour pre-tour.

Il Giro delle Fiandre (02/04) riunirà la crema del gruppo mondiale. Van der Pol, Van Aert e Pogacar si incontreranno con l’obiettivo di raggiungere la vittoria in questo monumento. Anche Tom Pidcock, Julian Alaphilippe e una miriade di altri contendenti saranno presenti all’imperdibile evento di quest’anno.

Van der Poel e Van Aert continueranno il loro eterno duello una settimana dopo alla Parigi-Roubaix (09/04) dove troveranno Filippo Jana (Inserita anche all’E3, A Travers les Flandres e Gand-Wevelgem).

Assenti in Francia, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e Thomas Pidcock riposeranno un po’ prima delle Ardenne. L’Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi sono in programma per i tre ragazzi mentre Pidcock dovrebbe essere l’unico sulla Flèche Wallonne. Queste gare non sono attualmente nel programma di Wout van Aert e Mathieu Van der Poel.