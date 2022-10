Video live – Moto GP Thailandia: Gara Moto2 interrotta dopo 8 giri, posto MotoGP

A quattro gare dalla fine del Motomondiale, il brivido resta in Moto GP. Vincitore di tre gare in questa stagione e campione in carica, Fabio Quartararo è attualmente in testa alla classifica generale ma il suo scarso vantaggio non gli consente, per il momento, di rompere lo champagne.

All’alba del weekend thailandese, Niçois aveva solo 18 punti Francesco Bagnaia e 25 giorni Alessio Espargarò. Quindi tutto è ancora possibile e immaginabile in questa lotta a tre per il titolo.

Tanto più che durante questa qualificazione al GP per la Thailandia, i tre ragazzi si sono visti far saltare in aria i primi due posti Attraverso un tandem improvviso Bezeki – Martinche quindi comincerà a guidare.

Non necessariamente a suo agio in queste condizioni ventose e difficili, il mio quartiere Limita completamente i danni finendo quarto nelle qualificazioni, proprio dietro al suo grande rivale Bajnaya. Eliminato nel primo quarto, Espargaro partirà solo tredicesimo.

Quindi la suspense rimane. il mio quartiere Riuscirà a realizzare il secondo grande successo consecutivo, una settimana dopo aver raccolto 8 punti preziosi dai suoi rivali in Giappone? Bagnaia, vittorioso in tre delle ultime cinque gare, riuscirà a dimenticare l’ostacolo del giapponese per riprendere la sua corsa in avanti e tagliare la differenza a Quartararo?

Risposta dalle 6:48 Video in diretta della partenza di tutte le gare.