Video – La cassetta degli attrezzi scomparsa dalla Stazione Spaziale Internazionale: una sfera interstellare costa 100.000 euro

Una cassetta degli attrezzi è in orbita attorno alla Terra dopo che due astronauti della Stazione Spaziale Internazionale l’hanno persa nello spazio all’inizio di novembre. TF1 News ve lo dice e vi rassicura: non ci cadrà in testa.

Si tratta di una sfera interstellare le cui immagini potete scoprire nel video TF1 in cima a questo articolo. Nel bel mezzo dei lavori all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti della NASA Yasmine Moghbeli e Loral O’Hara hanno eseguito un’operazione di manutenzione di routine all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale, a 400 chilometri di distanza, all’inizio di novembre, sopra le nostre teste. Ma in un momento di disattenzione, uno di loro ha dimenticato la sua moderna cassetta degli attrezzi, valutata 100.000 euro. La borsa è andata nello spazio e ora orbita attorno al nostro pianeta ad una velocità di 28mila chilometri all’ora.

Secondo i media americani Cielo terrestreÈ possibile vedere la borsa degli attrezzi anche da terra. “È sorprendentemente luminoso (per un quadro strumenti), brillando appena sotto il limite della visibilità a occhio nudo, con una magnitudine di circa +6. Ciò significa che alcuni osservatori del cielo dovrebbero essere in grado di individuarlo con un binocolo.E conferma.

Respiriamo: non c’è pericolo

Fortunatamente, la scatola in fuga non rappresenta alcun pericolo nell’orbita terrestre. “Questa cassetta degli attrezzi non rappresenta alcun pericolo per gli esseri umani. Quando rientra nell’atmosfera, brucerà. Pertanto, non accadrà nulla sulla Terra.”Pierre Umali, esperto di detriti spaziali presso il Centro nazionale francese per gli studi spaziali, spiega nel rapporto TF1.

Aggiungiamo infine che questa non è la prima volta che degli astronauti maldestri smarriscono un oggetto nello spazio. Nel 2008, un’altra cassetta degli attrezzi sfuggì alla vigilanza del team. Due anni fa fu il cucchiaio a compiere il viaggio interplanetario.