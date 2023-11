Oltre il 60% degli utenti del sistema di deposito digitale sostiene il progetto

Una prima serie di progetti sono stati realizzati già all’inizio dell’anno nei cosiddetti ambienti chiusi, come ad esempio nella sede centrale della KBC a Lovanio. Ma questa volta è stato testato anche uno scanner domestico destinato a chi non possiede uno smartphone o non ha accesso a Internet.

“A livello di progetto pilota, il sistema digitale ha dimostrato la sua robustezza operativa. La piattaforma digitale era a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, e non è stato osservato quasi nessun errore”, si legge nel comunicato stampa. “Oltre il 99% dei codici sono stati scansionati senza problemi a livello di consumatore.” L’osservazione è simile al sistema relativo agli scanner domestici, testato nel centro vacanze.

Nonostante un’ulteriore analisi dei dati disponibili, i ricercatori affermano che il programma ha avuto un impatto sulla quantità di rifiuti abbandonati. “È stato assicurato anche il rispetto della privacy degli utenti. Non sono stati registrati reclami”, si precisa inoltre.

I risultati preliminari di questa seconda fase di progetti pilota saranno analizzati da un team di consulenti. Il gruppo direttivo, presieduto da Ovam, terrà conto dei loro contributi e presenterà le proprie conclusioni e raccomandazioni al governo fiammingo.