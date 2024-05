Netflix ha interrotto la sua principale funzionalità desktop

Per gli utenti MacBook, questa funzionalità potrebbe non significare nulla per te. Ma per gli utenti Windows 10 e 11 presto la fruizione offline del catalogo Netflix non sarà più possibile. Il colosso dello streaming introdurrà una nuova versione della sua app, che potrà essere scaricata dal Microsoft Store. Grandi novità: questo non ti consentirà più di scaricare film e serie.

Dovremo quindi dire addio ai contenuti scaricati, che potremo guardare, ad esempio, in treno o in aereo. Ma stai tranquillo, questo aggiornamento riguarda solo Netflix per PC. Le applicazioni presenti su tablet e telefono ti permetteranno comunque di fruire del catalogo con o senza connessione Internet. Abbonarsi a Netflix? Questa volta devi pagare di più.. Questo cambiamento dipende da ciò che Netflix vorrà offrire nei prossimi anni. Di questa applicazione informatica non resterà che l’“applicazione web”, cioè una sorta di browser Internet travestito da applicazione. Questa scelta consentirà al colosso dello streaming di spostarsi verso eventi live e ottenere la propria visibilità attraverso pubblicità mirate. Netflix non ha fornito ulteriori informazioni su questa transizione. Tuttavia, questa Web App dovrebbe essere rilasciata prima dell’estate.