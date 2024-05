Il primo volo con equipaggio del Boeing Starliner è stato nuovamente ritardato per verificare una perdita di elio

La NASA e la Boeing hanno dichiarato venerdì di aver nuovamente posticipato il lancio della capsula dell’equipaggio Starliner della Boeing Co., concedendo loro altri quattro giorni per valutare una perdita di elio prima di tentare di lanciare nello spazio i primi due astronauti della navicella.

Il decollo dello Starliner dalla Florida è stato rinviato più volte fino a maggio e l’ultima volta era previsto per il 21 maggio.

Oltre alla perdita di elio, si è verificato un problema tecnico con il razzo Atlas 5 che ha causato un ritardo. Il programma è in ritardo di diversi anni rispetto al previsto e ha superato il budget di oltre 1,5 miliardi di dollari.

La NASA ha affermato che questo nuovo rinvio darà più tempo “per finalizzare i prossimi passi per affrontare la perdita stabile di elio”. Il lancio è ora previsto entro e non oltre le 15:09 EST (19:09 GMT) di sabato 25 maggio.

Boeing sta sviluppando lo Starliner da oltre un decennio per fornire alla NASA un secondo veicolo spaziale americano in grado di trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. La capsula Crew Dragon di SpaceX, costruita nell’ambito dello stesso programma della NASA, ha lanciato gli astronauti nello spazio per la prima volta nel 2020.

L’ultima missione Starliner, chiamata Crewed Flight Test, sarà il test finale prima che il veicolo spaziale venga certificato dall’agenzia spaziale statunitense per le missioni di routine degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Boeing ha completato un volo Starliner senza equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale nel 2022, dopo anni di problemi tecnici e amministrativi.