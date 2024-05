Xbox e Activision stanno aprendo un nuovo studio in Polonia

Dopo quasi due anni di trattative, Microsoft è riuscita a formalizzare l’acquisizione Activision-Blizzard il 13 ottobre. Ciò aggiunge molte altre licenze al catalogo Xbox, incluso Call of Duty. La società di Redmond non intende adagiarsi sui risultati ottenuti ed è propensa a sviluppare nuovi progetti. Prova di ciò è l’apertura di un nuovo studio a Varsavia, in Polonia.

L’annuncio può sembrare sorprendente in un contesto in cui si tende alla chiusura degli studi e ai licenziamenti. Una decina di giorni fa Microsoft ha chiuso quattro strutture Bethesda. Tuttavia, in realtà si tratta di un nuovo studio che verrà aperto sotto il controllo di Activision. Il suo nome è un altro luogo di intrattenimento. È uno studio indipendente composto da membri che hanno lavorato a progetti come The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division e Far Cry.

L’azienda californiana mette quindi in risalto l’esperienza dei componenti di questo nuovo team. Funziona su una nuova licenza AAA basata sulla narrativa. Sebbene lo studio fosse stato costruito da zero, l’editore, ora di proprietà di Xbox/Microsoft, ha assicurato che i dipendenti di Elsewhere Entertainment avessero accesso a tutte le risorse e gli strumenti di Activision, oltre a poter attingere a risorse aggiuntive negli Stati Uniti. Non resta che attendere che questo progetto venga svelato.

