Venerdì a SpaceX è stato dato il via libera per lanciare il suo razzo Starship

Mercoledì l’autorità di regolamentazione dell’aviazione statunitense, la FAA, ha dato alla società aerospaziale SpaceX di Elon Musk il via libera per tentare un secondo lancio del suo razzo Starship, il razzo più potente mai costruito, dopo una spettacolare esplosione ad aprile.

In un comunicato stampa, la FAA ha osservato che la società “ha ora soddisfatto tutti gli standard richiesti”, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, l’ambiente e la responsabilità finanziaria, dopo il fallimento del primo lancio della sua nuova generazione di razzi.

“Puntiamo a venerdì 17 novembre per il nostro secondo lancio di prova dell’astronave”, ha pubblicato SpaceX su X (ex Twitter) sulla scia dell’annuncio della FAA.