video. Godetevi l'accensione della fiamma olimpica in Grecia prima del suo viaggio a Parigi

Brilla di nuovo. La fiamma olimpica è stata accesa martedì 16 aprile ad Olimpia, nel sud della Grecia continentale. La cerimonia, organizzata dal Comitato Olimpico Greco, si è tenuta nel luogo in cui si svolsero i primi giochi antichi, duemila anni fa. Sotto gli occhi attenti di diverse personalità, tra cui il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, il presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanget, e il conduttore televisivo Nikos Aliagas, la “Sacerdotessa” ha acceso la fiamma.

Tuttavia, contrariamente a quanto previsto, non ha potuto utilizzare uno specchio parabolico per catturare la luce solare, a causa del tempo nuvoloso. Alla fine, era la torcia “di emergenza” che veniva utilizzata per accendere la fiamma.

🔥 La fiamma olimpica è appena stata accesa ad Olimpia, in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 di quest'estate. Arriverà a Marsiglia l'8 maggio. pic.twitter.com/xlQAgmatPg – Francia Info (@FranceInfo) 16 aprile 2024

Questa torcia è la prima di una lunga serie a ricevere la luce olimpica. Tra le mani Il primo tedoforo è stato Stefanos Netoskos, campione olimpico di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo, poi la nuotatrice francese Laure Manaudou. La fiamma inizierà quindi un viaggio di 5 000 chilometri attraverso la Grecia in undici giorni e sarà portato davanti agli organizzatori francesi il 26 aprile allo Stadio Panatenaico di Atene.

Seguirà la traversata in barca per l'arrivo previsto in territorio francese, a Marsiglia, l'8 maggio. In tutto, 10.000 persone si passeranno la torcia olimpica fino alla cerimonia di apertura dei giochi il 26 luglio a Parigi.