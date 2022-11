L’Ashton United, il club inglese di settima divisione, offre un prestito di 28 giorni a Erling Haaland

“Chi non prova non guadagnerà nulla‘, deve essersi detto l’Ashton United, piccolo club di settima divisione inglese che ha fatto una richiesta incredibile per Manchester City ed Erling Haaland.

Nonostante tutto il suo talento, Haaland La Norvegia non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Mentre i suoi colleghi, compresi loro Kevin De Bruyne In particolare cercherà di vincere la coppa, quindi la macchina norvegese sarà a riposo.

L’Ashton United, il club inglese di settima divisione situato a due passi dal Manchester, ha cercato di sfruttare la situazione offrendo il Manchester City in prestito di 28 giorni per Haaland. “Avrebbe senso per entrambe le squadre. Il City non gioca e vogliamo aiutarli a mantenere in forma Erling, il che ha più senso che giocare a golf per sei settimane.‘ ha commentato Michael CleggAllenatore dell’Ashton United Chi ha giocato 6 partite di campionato tra il 20 novembre e il 18 dicembre

Undicesimo nella “non Premier League” con appena 23 gol in 19 partite, l’Ashton United avrà già bisogno dei servizi del norvegese per trovare la rete.

Al momento i campioni d’Inghilterra devono ancora rispondere a questo suggerimento un po’ folle e, siamo onesti, ci sono poche possibilità di vedere Haaland retrocesso in settima divisione inglese…