Victoria Beckham evoca la “appiccicosa” di David e fa ridere il web

Se è spesso vista come una donna fredda e spietata, Victoria Beckham è comunque una persona con un incomparabile senso dell’umorismo. Sul suo account TikTok, “Posh Spice” qua e là si diverte a raccontare buone barzellette per la gioia dei suoi abbonati, l’ultima delle quali è particolarmente deliziosa.

Alcuni mesi fa, suo marito David Beckham ha intrapreso una nuova passione per l’apicoltura e ha installato alveari nel loro giardino. L’ex calciatore ha già condiviso le foto di questo hobby sui suoi social e sembra che sia molto investito.

È chiaramente il momento del raccolto per David e Victoria è venuta con lui per assaggiare il miele di Beckham. Su TikTok, ha voluto immortalare questo momento con umorismo. ” Sta per rilasciare la sua roba appiccicosa – il suo nuovo set di roba appiccicosa“, spiega ai suoi abbonati. David entra nel gioco e inizia: Penso che abbiamo un buon flusso, ad essere onesti. »

Accidenti, questi sono sicuramente i Beckham.