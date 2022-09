Come ha fatto Mallory Al-Ghabsi a perdere l’occhio destro? La madre spiega: “Nel secchio non c’era acqua limpida”

Martedì in “Storms of Life” su RTL-TVI e RTL Play, Christophe Dechavane ha incontrato il belga Mallory Gapsi di Top Chef, che ha poi aperto un ristorante a Parigi.

Il 25enne ha attraversato alcune tempeste nella sua vita, ma la principale è la perdita della vista all’occhio destro. Ammira come è successo. Era fastidioso mentre lavoravo in un ristorante. “L’ultimo giorno della settimana, tutti erano un po’ stanchi, ma era l’ultimo. Grandi avversari, come ogni apprendista qualcosa di innocente nella base”, spiega Daniel Soro, amico e testimone dell’incidente.

Farina, uova… Niente di grave. “E poi c’è un prodotto scadente, nel momento sbagliato, che è stato scaricato da un nostro collega”. Mallory ha avuto il tempo di proteggersi la faccia e ha preso tutto nell’occhio destro, fortunatamente non dalla parte anteriore.

“Si è scoperto che nel secchio non c’era acqua limpida, ma una cappa aspirante professionale‘, continua la madre di Mallory nelle tempeste della vita.

Urla, lacrime, panico… e un ospedale, ad Anversa, dove sarà curato come meglio può “Salva la tua vita“Il suo occhio, anche se ha visto la luce solo oggi, e nient’altro. Ma mantiene la speranza “In Medicina“: Gli impianti possono riparare questo organo.