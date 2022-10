“In realtà ho tentato il suicidio nel 2020 dopo le molestie”

Ha distrutto la famiglia dei Pellegrino, dei Corcelles. Sabato 22 ottobre la figlia più giovane Donatella Pellegrino si è suicidata nella sua stanza. I suoi genitori, Giuseppe e Sandra, ancora non capiscono il suo gesto.

Le visite a casa sua erano in sobrietà. – P.Sch.

“Era il trasloco della famiglia, l’animatore domestico. Era così dolce e aveva il cuore nella manica. Non riesco a capire, non ho una risposta. Qualche giorno fa, mi stava ancora dicendo che era tutto bene, che non era mai stato meglio.Lascia un messaggio, né alcun messaggio che possa darci evidenza del suo gesto”, dice il padre.