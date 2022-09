Mallory Nataf è ancora “a posto per strada”: le tristi rivelazioni sull’antica gloria di “Honey and Bees”

Nel settembre 2019, Mallory Nataf è tornata puzzle d’amore. Qualcosa su cui rassicurare i suoi fan situazione pericolosa Per molti anni ma non la principale parte interessata…”Condivido qualcuno a Hauts-de-Seine, Si è confidata qui, prima di rivelare anche il suo stipendio nella serie. Questo non è facile. È instabile. Mi pagano 480 euro al giorno Ne faccio due al mese. La situazione è ancora molto tesa. Sono circa 40 euro l’oraIl risultato, un anno dopo, l’attrice è scesa di nuovo in strada, sui marciapiedi del quartiere parigino del Marais. È stata perfettamente accettata dalla troupe cinematografica, Ha confermato al suo produttore Jean-Luc Azoulay nel film Closer. Non era un problema. Mallory non è stato licenziato. Se n’è andata da sola. Poco prima del suo primo confino a marzo, non risponde più alle chiamate della produzione per vedere la sua disponibilità a fissare le date delle riprese, come facciamo tutti. Niente più segni di vita…di nuovo gli somigliava molto! “

Sebbene “Non aveva moltoNews, Jean-Luc Azoulay ha confermato a Tout la télé che ha cercato di aiutarlo di nuovo.Molte persone sono passate per stradasi rammarica. Abbiamo provato a chiamarla di nuovo per vederla di nuovo. in questo momento, Va bene per strada“.cerco ancora di riconnettersi con lei.”Vedremo. L’altra volta lo fece e qualche anno dopo mi chiamò dicendo: “Finalmente, voglio tornare indietro.” Forse mi richiamerai un giorno Dicendomi: “Finalmente, voglio tornare indietro”…”

Mallory ha anche detto a Télé Star nel 2019 che lavorare in un cosiddetto lavoro “normale” era complicato. “Per me è impossibile lavorare con la gente comune con lavori regolari.Per il primo mese è andato tutto bene e poi qualcuno mi ha riconosciuto. I clienti lo scoprono e all’improvviso l’intero quartiere lo sa. Tutto diventa molto complicatoInferno, inferno. È un male per gli affari. E il presidente non vuole trattenermi. Il mio unico modo per ricostruire la mia vita era AB Productions“.