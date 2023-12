Verschauren sacrificato sull’altare della diversità: il numero 10 dell’Anderlecht non giocherà al suo posto contro l’Anversa

“Le mie due opzioni principali a sinistra non ci sono. Devo avere un piano. Ci stiamo lavorando”. Brian Rimmer deve ancora una volta fare i conti con l’assenza di Thorgan Hazard – che sta ancora soffrendo per un infortunio al ginocchio – e di Francis Amuzu – che ha subito una battuta d’arresto dopo essersi infortunato a novembre. “Ciò che mi preoccupa è che Jari Verscheren e Mario Struijkens siano migliori in mezzo.L’allenatore ha detto dopo El Clásico. Un problema che risolverebbe in modo logico e naturale riposizionando il suo numero 10.

Perché Verschaeren è preferito a Riemer?

Brian Reimer si prepara per la partita contro Anversa

Per compensare questa carenza, l’allenatore ha recentemente utilizzato Jari Verscheren sul lato sinistro, nonostante il suo recente ritorno alle competizioni. Metterlo in una posizione che non era veramente sua al suo ritorno non era una buona idea sulla carta, ma il numero 10 era buono. Soprattutto durante la partita di coppa. Nel torneo, era in una posizione centrale dove è stato in grado di fornire un brillante assist ad Anders Dreyer.

Nawras Verscheren conosce meglio la sua posizione sulla fascia ma io lo preferisco al centro.

La conferenza stampa di Brian Riemer ha confermato che Verschaeren sembra avere un vantaggio per ottenere un punteggio più alto. “Jari conosce meglio questo ruolo perché ha già giocato in passato, anche se lo preferisco difensore centrale”. Ha anche spiegato che è stato portato Mario Stroijkens “Presenza positiva sulla palla” In linea con la linea centrale.

Alex Teklak avrebbe fatto la stessa scelta dell’allenatore dell’Anderlecht. “Verschaeren è la persona con cui perderai meno qualità in questo ruolo”.dice il nostro consulente. Il numero 10 è stato pensato per giocare come centrocampista centrale ma sembra meno smarrito quando deve adattarsi a un nuovo ruolo. “Struykens non è mai stato migliore da quando era al centro. Quando giocava a destra o a sinistra abbiamo visto che non aveva l’impatto che avrebbe dovuto date le sue qualità. Verschaeren è più versatile. Ha un lato camaleontico. Può essere un creatore di gioco puro”. “Mi piace restare sulla linea e anche trovare spazi nel pivot. Soprattutto in una squadra a rotazione dove chi passa può diventare l’ultimo”.

Edizione di lusso in arrivo

Questa domanda si pone oggi. Forse la prossima settimana sorgerà un’altra domanda se Thorgan Hazard dovesse tornare: chi, Verschaeren o Struijkens, dovrebbe saltare dalla formazione titolare? “Se hai Hazard che ha tutti i suoi mezzi non puoi fare a meno di lui. Alex Takla dice. Un ragazzo come Theo Leoni ha subito un infortunio e rientrare in squadra non è facile per i giovani. Quando sei Thorgan Hazard, non è la stessa cosa.” Il nostro consulente dice anche che riportare in panchina un giocatore cresciuto in casa è sempre più facile che rinviare un trasferimento.

Nawras Non c’è alcuna garanzia che Rits e Delaney giocheranno a ogni partita.

Questo pensiero presuppone che le fondamenta di Mats Ritz e Thomas Delaney siano sicure. Se non fosse stato per la clavicola rotta del danese, i due centrocampisti avrebbero giocato tutte le partite del PSL dalla fine di agosto. Rimmer nega di averli messi come priorità nella sua lista dei risultati. “Non c’è alcuna garanzia che Ritts e Delaney giocheranno tutte le partite. Posso benissimo immaginare un centrocampo con Leoni, Struijkens e Verscheren. Mi piacerebbe anche vederli giocare insieme”.

L’allenatore dell’Anderlecht è una persona pratica e vede la sua tattica attraverso i criteri della partita. “Se ti piacciono solo le partite al sole e su un campo perfetto, non vincerai molto spessoRiassume. A volte devi combattere e adattare il tuo gioco al terreno accidentato o alla forza dell’avversario. Ogni squadra è diversa e le nostre tattiche si adattano di conseguenza. Per questo sono felice di avere tipologie di giocatori diverse”.