Le Bayer Leverkusen Corregi Francoforte – Campionato tedesco – J15 – Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte (3-0)

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-0

Prenotazioni: Bonifacio (14H) Frimpong (51H), Wirtz (57H)

Con 24 partite consecutive di imbattibilità, il Leverkusen eguaglia il record della Bundesliga Di proprietà di un’azienda di Amburgo dal 1982.

Dopo due pareggi consecutivi in ​​campionato, il Bayer ha ripreso le sue buone abitudini battendo domenica il Francoforte senza forzare (3-0). In modalità diesel, gli uomini di Xabi Alonso hanno iniziato la partita a tentoni. Tuttavia, è bastata una sola occasione per aprire le marcature: Victor Boniface ha mescolato velocità e potenza, arricciando la gamba contro la difesa in difesa prima di arricciarsi con un rasoterra imparabile. (1-0, 14H). Sotto controllo, il Bayer Leverkusen non è apparso così aggressivo come al solito. Nel primo tempo solo punizione per Grimaldo (35H) è passato molto vicino alla porta di Kevin Trapp senza muoversi ed è stato molto felice di vedere la palla uscire dall’inquadratura.

Le lunghe serie di possesso palla della squadra avversaria alla fine si sono rivelate vane quando Boniface ha chiamato il portiere del Francoforte prima che la pelle tornasse ai piedi di Jeremy Frimpong, a quest’ultimo infatti non era stato chiesto di rompere la palla. (2-0, 51H). Florian Wirtz, spesso goffo, è stato impeccabile premendo in modo superbo sullo sterrato. (3-0, 57H). D’altra parte, abbiamo dovuto aspettare pazientemente la prima occasione dell’Eintracht con un tiro ad effetto di Fares Chaibi che è stato bloccato da Lukas Hradecky (70′).H). Traversa (81H) Poi il palo sinistro (84H) di Trapp ha evitato molte delusioni anche per i gol di Wirtz e Piero Hincapié, nonché per un rigore annullato dopo un contrasto su Nathan Tella (90H +4).

Pertanto, il Francoforte preferisce il Bayern al Bayer.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecki – Kosono, Tah, Tapsoba – Frimpong (Tila, 83H), Palacios (Hincapé, 83H) Xhaka, Grimaldo-Hoffmann (Hlozek, 83H), Vertes (Al-Amiri, 87H) – Bonifacio (Verifica, 72H). allenatore: Xabi Alonso.

Francoforte (4-2-3-1): Trap-tota, capanna (Smolšić, 64H), Bacho, Nkunku-Larsson (Baum, 73H) Götze (Sakhiri, 64H) – Botha, Knauf, Dina Epembe (Haug, 73H) – Al-Shaybi (Ngankam, 83H). allenatore: Dino Topmüller.