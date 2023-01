Vandenhout in tv: ‘L’Anderlecht tornerà a essere il miglior club del Belgio’

Mi piace il ruolo di presidente non esecutivo più del mio precedente ruolo di amministratore delegato. Non sono favorevole a un sistema in cui una persona ha tutto il potere. Questo non è salutare. Chiedi alle persone con cui ho lavorato in passato: ho sempre lavorato in questo modo.

Consiglio del venerdì? Ho lasciato la stanza in modo che i membri potessero discutere senza di me. La soluzione che abbiamo trovato è la migliore. No, non ho pensato di gettare la spugna. Se fosse stato meglio per il club, l’avrei fatto. Ma molte persone all’interno del club e persino i fan mi hanno implorato di non abbandonare la nave. Questo supporto mi ha dato energia”.

“Sì, è stata una settimana difficile. Ma ancora di più per mio padre di 89 anni e mia madre di 85 anni. E per mia moglie che lavora in un VRT. Non sapeva come venire a lavorare per pochi giorni perché stavamo parlando di suo marito.”

Se ti senti minacciato dalle masse? Non ne parlerò. Capisco che tutti siano frustrati. Parlerò con i tifosi, stiamo organizzando un incontro. Mercoledì scorso, alcuni sostenitori non volevano che venissi all’incontro, quindi non ho insistito. Voglio provare a convincere tutti i tifosi, anche la piccola parte scontenta, a sostenere il club.

Mi sono già imbattuto in una situazione simile quando ho deciso di rimuovere il muro di Geraardsbergen dal Giro delle Fiandre. Sono stato anche criticato per aver danneggiato il mio ciclismo e foderato le mie tasche. E guarda dov’è ora il Giro delle Fiandre. Questo è il numero 1 dei classici. Vedo una somiglianza con l’Anderlecht. Entrambi hanno resistito troppo a lungo e non si sono sviluppati abbastanza. Spero che tra qualche anno potrò dire che anche l’Anderlecht sarà il numero 1. Sono convinto infatti che torneremo ad essere il miglior club del Belgio. Mi sento male dicendo che siamo dodicesimi in classifica, a sei punti dal St-Truiden, ottavo in classifica”.

“Lotteremo per un posto nei play-off 2. Saremo ambiziosi nella finestra di mercato. Abbiamo appena acquistato Dane Dreyer che ha un valore di mercato di 9 milioni di sterline.