“Mi ci è voluto molto tempo per venire a patti con la situazione” Cecile Dganga annuncia la triste notizia

Se questa partenza per il Congo sembra improvvisa, forse si spiega con la necessità di ricaricarsi dopo il difficile calvario che il facilitatore ha attraversato per diversi mesi. Lo scorso dicembre, quest’ultima aveva infatti sollevato il velo sull’annullamento del suo matrimonio con il compagno Romain e sul suo ritorno al celibato. “Molti di voi mi hanno chiesto del mio matrimonio, romano, ecc. Quindi cercherò di condividere onestamente con voi quello che sto passando… il matrimonio è stato annullato. Sono passati alcuni mesi da quando ci siamo lasciatiHo scritto su Instagram per sorprendere tutti. Non mi sono espresso in questo semplicemente perché mi ci è voluto del tempo per elaborare la situazione e trovare le parole. La mia copertura mediatica non mi dà superpoteri, sono pur sempre una ragazza come le altre, un’umana sensibile e dannatamente angoscia, che punge!

Nonostante tutto, però, la giovane si augura”Un sacco di felicitàal suo ex fidanzato. “Abbiamo condiviso 7 anni con tanti momenti di gioia. Ha illuminato la mia vita di mille colori e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.“

Cecile Djunga era così ben vestita che ha aggiunto un tocco di umorismo allegando il suo messaggio a un montaggio di lei con la stella del calcio francese Kylian Mbappe, nel bel mezzo di un matrimonio. “Oggi sono pronto ad andare avanti e sposare Kylian MbappeScrissi. Non preoccuparti perché ora che sono single, sono sicuro che Kiki mi chiederà di sposarla. Così finalmente saprò cosa significa avere delle stelle sulla maglietta.“