Arthur Theat, il più italiano dei britannici, torna dove è iniziata la sua carriera: 'Il mio nome circolava ancora in Italia ma volevo restare'

Era una sera di settembre del 2021. Un giovane di Liegi, che aveva appena iniziato la sua carriera professionistica dodici mesi prima a Ostenda, uscì dall'ombra per illuminare una serata buia a San Siro. Il suo nuovo club, il Bologna, al quale è arrivato tre settimane fa, stava ricevendo una lezione di calcio contro l'Inter (6-0) quando è uscito dalla panchina per salvare l'onore.

Questa sera ha segnato l'inizio del suo debutto italiano che gli ha permesso subito di essere convocato da Roberto Martinez, due settimane dopo, per giocare la Final Four della Nations League… in Italia. “L’Italia è speciale, Lo ha confessato qualche giorno fa in conferenza stampa in dichiarazioni da me riportate Francia occidentale. È una parte importante del mio viaggio. Lì ho imparato molto come difensore. “È un torneo molto speciale e stadi molto speciali”.

A cominciare da San Siro, lo stadio della sua prima partita in Serie A e dove tornerà giovedì sera. “È uno stadio speciale, non ho bisogno che vi dipinga un'immagine. È uno stadio diverso. Conosco l'atmosfera lì, ho giocato lì con il Bologna a tre partite dalla fine e loro stavano per vincere lo scudetto, quindi il Lo stadio era in ebollizione, siamo andati 0-0, da ovviamente cercherò di giocare un ruolo con i giovani della squadra”.

Nawras Sono felice che si parli di me nel campionato italiano, è il mio campionato preferito.

Oggi considerato un pilastro dello Stade Rennais nonostante la giovane età (23 anni), Theate ha raggiunto un altro traguardo a livello personale. La costanza di rendimento, la sua affidabilità e poi la sua versatilità (può giocare sia al centro che sulla corsia sinistra) ne fanno un difensore molto apprezzato nel mercato europeo. Il suo valore oggi è stimato in più di venti milioni di euro, quattro volte quello che valeva ai tempi del Bologna.

Il mese scorso anche il Napoli aveva provato a convincerlo a lasciare la Bretagna aprendo un dialogo con il Rennes. “La cosa bella è che lui è dietro di mesi rallegra Thiat, la cui scelta evidentemente è già stata fatta. Volevo restare a Rennes. Far circolare il mio nome in Italia è un'altra cosa. Ma volevo restare. Era un desiderio mio e della società. L’estate scorsa ho sentito che volevo lasciare il club, ma non è stato così. “Non ho ancora trascorso due anni in nessun club e sono molto felice di trascorrere due o più anni qui, sono molto felice”.

Tuttavia, si vocifera già che la prossima estate verrà presa un'opzione diversa, se club come la Roma o il Napoli, entrambi interessati, tornassero alla competizione. “Sono felice che si parli di me nel campionato italiano, è il mio campionato preferito. Vedremo a fine stagione”.catturato a La Gazzetta dello Sport.

“L'allenatore mi dà disciplina in questa posizione.”