Van Bommel sorprende e individua il vero problema dell'arbitraggio, di tutto il calcio

L'arbitraggio è senza dubbio l'argomento più caldo attualmente nel calcio belga. L'allenatore dell'Anversa Mark van Bommel ha espresso il suo pensiero sulla questione.

L'allenatore dell'Anversa è rimasto sorpreso dal suo punto di vista. “Non credo che gli arbitri siano così cattivi. Quello che ho appena detto potrebbe sembrare una follia. Ma è il VAR che li fa commettere errori. Basta guardare tutte le decisioni prese in campo. Ma poi entra in gioco il VAR. Loro devono commettere errori”, ha detto in una conferenza stampa. Governano correttamente.”

Van Bommel ammette che anche questa parte dell'arbitrato non è facile. “Ancora è difficile: bisogna tracciare un limite e dimenticare le cose. C'è l'arbitro in campo ed è lui che si prende tutte le critiche”.

Ma capisce i suoi colleghi che esprimono pubblicamente la loro rabbia per le decisioni arbitrali. “Se io stesso fossi ferito da una decisione, mi sentirei altrettanto arrabbiato.”

“Per esempio il gol di Gantoise contro l'Anderlecht. Guardavo questa partita con i miei figli, che giocano entrambi a calcio. Mi hanno detto: 'Ma non è possibile?'” “Sì, è possibile. Di solito l'arbitro non può farci niente.”