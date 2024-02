Sorpresa nelle corse: Victor Vignes annuncia la sua partenza dal Club di Bruxelles a fine stagione

Il Leone Rosso ha scritto sul suo account Instagram: “È tempo per me di affrontare una nuova sfida per continuare a crescere”. “Sei anni in cui ho imparato a conoscere me stesso come giocatore, allenatore (della squadra Under 19) e, soprattutto, come persona. Sei anni in cui abbiamo lottato tutti insieme per riportare il Racing dove meritava di essere, capolista del campionato.” Hockey belga e hockey europeo, non ho abbastanza parole per dire quanto sono grato per tutto ciò che il club mi ha dato e quanto mi mancherà questo club, tutto quello che posso dire è che il mio cuore sarà sempre bianconero. “

Il Racing attualmente si trova al settimo posto nella ION Hockey League con 20 punti in 13 partite. Il campionato belga è attualmente sospeso. Gli ultimi 9 giorni della fase classica della competizione si svolgeranno tra il 3 marzo e il 28 aprile, prima delle qualificazioni e delle qualificazioni all'inizio di maggio. “Abbiamo ancora 4 mesi per dare il massimo e lottare insieme fino all'ultimo minuto, spero, per scrivere una nuova bellissima pagina nelle corse”, afferma Viktor Wegnes. Con il Racing, Victor Vignes è stato campione belga nel 2022, il primo titolo per il club di Bruxelles dal 1941. La scorsa stagione, l'Uccle è arrivato terzo nella European Hockey League (EHL), la competizione per club più prestigiosa dell'hockey.