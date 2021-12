Judd Bellingham perde le staffe dopo il Classic: “La partita più bella della Germania è stata affidata a un arbitro che ha davvero barato”

L’ala del Borussia Dortmund Jude Bellingham è indagata dalla Federcalcio tedesca (DFB) per i suoi commenti sull’arbitro Felix Zoer dopo che la sua squadra ha perso sabato nella partita di Bundesliga contro il Bayern Monaco (2-3). “Il comitato di sorveglianza studierà l’annuncio di Judd Bellingham del Dortmund sulla sua importanza in relazione alla legge sportiva”, ha detto Anton Nascheriner, capo del comitato, in un’intervista all’agenzia di stampa tedesca (Dpa).

Il 18enne nazionale di Bellingham è stato particolarmente infastidito dal fatto che il difensore del Dortmund Mats Hummels sia stato punito per il fallo. Robert Lewandowski ha segnato il gol della vittoria dal conseguente rigore.

Lo stesso allenatore del Dortmund Marco Rose è stato espulso dal campo nel derby della Bundesliga dopo aver attaccato l’arbitro.

“Se guardi molte decisioni durante una partita… dai a un arbitro che ha già fissato delle partite, la partita più importante in Germania, cosa ti aspetti?”, ha detto Bellingham in un’intervista alla radio norvegese Viaplay. “Per me non lo era [un penalty]. Non guarda nemmeno la palla, lotta per prenderla e la calcia”.

Zuer è stato sospeso per sei mesi nel 2005 per il suo coinvolgimento in uno scandalo che ha coinvolto l’ex arbitro di partite truccate Robert Heuser. All’epoca Robert Heuser era stato condannato al carcere e Felix Zoer giocava come assistente arbitro (a margine). È stato criticato perché era a conoscenza delle azioni di Heuser ma non le ha denunciate immediatamente, e anche perché ha ricevuto una piccola somma di denaro – 300 euro – senza alcun coinvolgimento da parte sua.

Il Dortmund si è anche arrabbiato per il fatto che l’interferenza di Lucas Hernandez sul capitano Marco Reus non sia apparsa in area di rigore, così come Zoer nella decisione di Hummels.