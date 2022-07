Van Aert – Pogacar, chi ha fatto l’inizio più bello del tour? Jumbo-Visma gioca a molti tavoli?

Van Aert – Pogacar: chi ha iniziato il viaggio più impressionante?

Emory Erdogan Gutierrez

Due pacchetti, quattro podi: basta la prima settimana di Tadej Pogacar per catturare l’attenzione. Dietro queste linee statistiche con una brillante riflessione, “Pogi” mi ha particolarmente stupito in ogni momento con la sua gestione. Qualunque sia il terreno o gli elementi, lo sloveno trova sempre il portello, svolazzando sui ciottoli dell'”inferno del nord” e schivando i propri cari. La cosa più impressionante di questo problema è che il nativo di Komenda corre da solo, o quasi. Hershey, Bennett e Soller sono irriconoscibili, e lo sloveno ha potuto contare solo sul fedele “Grigario”, il loquace Majka, che non ha mai lesinato commenti sul suo piccolo.

Giro di Francia Van Aert, l’orfano di van der Poel: “Ancora più prestigioso quando posso battere Matthew” 8 ore fa

Certo, lo sento benissimo, durante la cronometro di Copenaghen la fatica è stata in solitaria per tutti. Ma la maestria di Pogacar non è contagiosa, e senza l’impressione di correre tutti i rischi sul pavimento bagnato della capitale danese, Il miracolo è arrivato tra i migliori piloti del mondo . Fatta eccezione per una partenza in ritardo durante il grande discarico dello squadrone Jumbo-Visma sulla costa Cap Blanc-Nez (Fase IV), la doppia portaerei Grande Boucle si è comportata in modo impeccabile. Pogacar si scrolla di dosso i ricordi del “fuoriclasse”, il cui uso ha lasciato il gruppo da tempo. L’orco sloveno eccelle ovunque, sazia con il dorso di un artiglio e colleziona decorazioni. Tutto questo contro due flotte che tornarono ai loro doveri.

Gioia subito dopo aver terminato e poi spiegato con Majka: guidiamo con Pogacar

Simone Varvaki

Non ho niente da dire su questo elogio, oh così legittimo, di Tadej Pojjakar. Ma in termini di standard che ha imposto al gruppo e nella nostra mente, “Pogi” ha fatto “Pogi” all’inizio del Tour de France. Sul selciato, almeno lo immaginavo come un predatore. In quota, non volava lontano. Il doppio vincitore uscente non mi ha sorpreso durante quelle prime otto tappe – o solo marginalmente – mentre Wout van Aert lo ha fatto.

Il modo in cui Quinn Simmons ha colpito la sua ruota giovedì durante il suo canto del cigno giallo, il modo in cui ha fermato l’intero gruppo segnando il suo primo successo in questa edizione e il controllo che esercita ancora Questo sabato durante l’ottava tappa Di: Wout van Aert Una gamba sopra, nel suo record. Mi colpisce un po’ più della Pogacar, in questo round 109 lo sloveno non vincerebbe facilmente secondo me. Una cosa è certa: la lotta tra questi due uomini si svolge nei campi dalle loro altezze sbalorditive.

Pittura: come Van Aert è uscito dagli schemi per disegnare Matthews e Pogacar sulla linea

Jumbo-Visma gioca a molti tavoli?

Simone Varvaki

Sì, Jumbo-Visma sta correndo dietro a molti conigli contemporaneamente, ai miei occhi. Tuttavia, niente batte una vittoria, e quindi non posso condannare la posizione della nazionale olandese, questo sabato in direzione di Losanna. L’ultima partita di Wout van Aert è stata interrotta, quindi perché negarti un’opportunità d’oro per ottenere un altro successo in questo round? Certo, ma questo significa dare a Tadej Pogacar la possibilità di allargare il gap, rispetto a Jonas Vingegaard, con secondi “in più”.

Bingo, ‘Pogi’ ha preso altri quattro secondi fuori dal campo, sul rivale danese, scivolando indietro a 39″. Questo non riflette un errore strategico evidente, ma testimonia gli ordini contraddittori che regolano le scelte di Jumbo. E se Van Aert – soprattutto pensando alla maglia verde – Era troppo forte per apparire in una squadra concentrata sul podio, di fronte a un avversario impressionante come il Campione in Doppia Difesa?

Già, sulla strada per Arenberg, dimezzare la forza lavoro per supportare Primoz Roglic e Jonas Vingegaard nelle loro battute d’arresto era costoso. La Flotta Gialla e Nera è formidabile in quanto non conta nessun compagno, ma potrebbe non avere i soldati per rivaleggiare con Re Boogie. Gerarchia e ruoli rischiano di essere chiariti, in alta montagna che punta alla punta del naso. C’è ancora tempo?

Questa volta, Pogacar non ha avuto l’ultima parola: il nemico vittorioso di Van Aert nelle immagini

Emory Erdogan Gutierrez

Condivido le preoccupazioni sollevate da Simon. Jumbo-Visma si è stabilito a Copenaghen con un gol, sul podio degli Champs-Elysees con la maglia gialla all’Arco di Trionfo. Molto prima dell’inizio di questa 109a edizione, Wout Van Aert ha messo in guardia il suo mondo, dichiarando nelle colonne fiamminghe la sua intenzione di competere per la priorità per la maglia verde, senza nascondere il suo impegno nel processo di classifica generale. Ovviamente, la convivenza di questi due conigli non ha proprio giovato al leader a due teste di Giallo e Nero.

Non tornerò su tutte le occasioni mancate per prendere un po’ di tempo da Pogacar, ma pianificherò in anticipo. Perché posso guardare al futuro solo con ottimismo. La sera di questa ottava tappa, la WVA ha ampliato il suo maestoso guardaroba con un secondo successo e ha presentato oltre cento unità di Fabio Jacobsen, la sua estate in lotta per una giacca verde. Il belga si è mostrato su tutti i fronti, ma su un terreno che gli andava bene. Non vedo l’ora di assistere all’azione del vincitore del Milan Sanremo (2020) nelle Alpi a partire da domani. Sarebbe “tutto dentro” i suoi leader, o dovrei dire il suo leader, perché la razza stessa gestiva la sua selezione naturale.

Elogiato dal popolo danese, Jonas Vinggaard è infatti l’unica vespa in grado di instillare qualche briciolo di sospetto nel cranio di un Poojakar. E soprattutto la dispersione delle forze olandesi non è costata molto: 39 secondi sono pochi. Voglio credere che Roglic e Van Art uniranno le forze attorno a Dolphin l’anno scorso. Non è troppo tardi: l’alta montagna mostra appena la fine dei suoi fianchi superiori.

Vinggaard: “E’ stato brutale ma mi sento bene, le gambe stanno bene”

Qual è la prima vittoria nella tappa francese?

Simone Varvaki

Questa potrebbe essere domenica. La scommessa è audace, visto che i migliori alpinisti francesi o sono ancora inseriti nella classifica generale (David Godot, Romain Bardet, Guillaume Martin), o non nella loro forma di vita (Tebaut Pinot, in particolare). Buona fortuna, per battere la pedina di Pogacar e dei suoi compagni, o, per così dire, per anticipare questa battaglia dei leader. Aggiungi a ciò una competizione in termini di “avventurieri avversi ai caduti” che è sempre molto rumorosa durante il round – Lennard Kämna nelle mie foto – e verrai grigliato.

Ma Warren Bargell, Pierre Latour o altri come Tony Gallopin hanno la personalità per brillare durante la nona tappa. Possono, a seconda dei loro avversari nella rottura, vincere il jackpot. Quindi non è una speculazione dettata da una profonda convinzione che faccio qui. Ho la sensazione particolare che fosse giunto il momento per un gruppo di 15-20 avventurieri di salutare il gruppo fino al traguardo. I Runaways hanno avuto ragione solo una volta, otto giorni dopo l’inizio dei giochi, durante Grand Buckley. Penso che sarà così per la seconda volta, a Chatel, e che tutti e tre i colori potranno approfittarne per salire sul podio.

Caratteristiche della nona tappa: Alpine Gently

Emory Erdogan Gutierrez

Farò l’avvocato del diavolo, perché non vedo il francese abbastanza forte per vincere nel breve termine. Barguil, Latour & Co hanno un passato piuttosto glorioso sulle strade di luglio, ma la concorrenza è agguerrita nelle spaccate e non vedo nei nostri avventurieri e scalatori un caso di forma superlativo, necessario per vincere. La salvezza passerà secondo me da pesi massimi con esperienza nella lotta per la classifica generale. Ti svelo un segreto, sono il tipo che sogna in grande. Se ti sussurri all’orecchio il nome Alpe d’Huez, ti viene in mente la data del 14 luglio. Appropriata configurazione spazio-temporale di vettori alimentati a colonna.

Sì, penso necessariamente al Thibaut Pinot. Il franco Comtois conosce i luoghi ( vincitore 2015 ) e imparerai come bypassare il cuore dei legamenti tellurici. Risponderà dicendo che l’attuale forma dei Vosgi non richiede il più sfrenato ottimismo. Dobbiamo renderci conto che la via, contrassegnata da centinaia di iscrizioni in suo onore, non è stata sufficiente per portare lo scalatore di Lure nella top 30 della Super Planche des Belles Filles.

C’era ancora tempo prima di questa dodicesima tappa e non ho detto di mettere tutte le mie pedine sullo stesso cavallo. L’Alpe d’Huez firmerà il quarto e ultimo capitolo di una tappa alpina che dovrà ridistribuire un mazzo di carte. Non è quindi da escludere che Guillaume Martin o Romain Bardet siano stati spinti a diversi minuti dal podio. Se il filosofo macadamiano non parla propriamente di un “vincitore di serie” (solo sette vittorie consecutive, nessuna al World Tour), Auvernat ha già assaporato le gioie della vittoria nel tour. Soprattutto, il vincitore dell’ultimo round alpino ha trovato le barre giuste in questa stagione.

Il Pinot non vede l’ora di arrivare sulle Alpi: ‘Non credo possa andare peggio’

Giro di Francia Benjamin Thomas: “Tutti avevano paura di Van Aert” 10 ore fa