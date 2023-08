du monde e il campione di cross country VTT Thomas Pidcock hanno lasciato il posto a de van der Poel

Facendo riferimento all’elenco dei grandi favoriti della mountain bike di fondo di sabato, Matteo van der Pol Alla fine, non presenta una trilogia storica. Nelle prime curve dell’evento, il campione del mondo di sprint cade da solo e mette fine ai suoi sogni di sprint, mentre vuole anche inseguire un posto di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Quindi è il mio altro preferito, Thomas BidcockE È sacro a Glasgow.

Sud Africa Alan Hatherley Domina rapidamente la gara, avanti Nino Shorter, Jordan SarooE Pidcock e… Pierre de Freudmont. Nonostante un buon inizio di gara, il belga ha progressivamente perso posizioni e alla fine si è classificato fuori dai primi quaranta.

Quindi il quartetto di testa di Shorter, Saroo, Pidcock e Hatherley è decollato alla fine del terzo giro. A tre giri dalla fine il quad si trasforma in trio dall’uscita di Saru. Quindi la vittoria è tra inglesi, svizzeri e sudafricani.

Preferito per la vittoria, Bidcock ha fatto parlare la sua esperienza e alla fine ha superato Shorter. Per quanto riguarda Hatherly, è stato definitivamente abbandonato. Il britannico ha continuato il suo attacco ed è riuscito ad aumentare il gap sullo svizzero al sesto giro. dietro, Samuele Jazz Ha capitalizzato i grandi sforzi di Schurter per finire secondo negli ultimi minuti della gara.

In testa, Pidcock non ha vacillato e ha mostrato un finale calmo alla gara per vincere il titolo di campione del mondo di mountain bike di fondo.

parte belga, Jens Schurman Quindicesimo classificato, de Froidmont 46esimo e Clemente arrapato 71 per Arne Janssensnon ha terminato la gara.