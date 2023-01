Mathieu van der Poel avrebbe preferito vincere regolarmente a Herentals

Matteo van der Pol Gli sarebbe piaciuto vincere regolarmente il martedì a Herentals. L’olandese era in vantaggio Fuori van Aertvittima di una foratura mentre due dei tenori dell’aratro si preparavano a iniziare la corsa per la vittoria dopo aver completato l’intera gara in testa, a due giri di distanza.

“Volevo vincere senza la sua gomma a terra, sarebbe stato più emozionanteMathieu van der Poel ha commentato al microfono degli organizzatori.

“Ho guidato in modo leggermente diverso rispetto alle altre gare. Avevo deciso di risparmiarmi un po’ per l’ultimo giro e mezzo e pensavo di attaccare un po’ più tecnicamente all’ultima curva, ma poi ha forato e non ha potuto difendere le sue possibilità. Purtroppo. Volevo lottare fino al traguardo. Anche per questo alla fine non mi sono sentito euforico, anche se ero molto contento di aver vinto, ovviamente.“

È stato il settimo duello della stagione nelle gare di aratro tra i due uomini e Matthew van der Poel è tornato con 4 vittorie contro 3 per Watt van Aert che ha vinto le ultime 3 gare.

Van der Poel e Van Aert dovrebbero incontrarsi giovedì a Koksegde per una nuova prova un mese prima dei Mondiali di Hoeride nei Paesi Bassi del 5 febbraio, per i quali saranno i principali favoriti in assenza del britannico. Tom Pidcock che ha rinunciato a difendere il titolo, preferendo concentrarsi sulla stagione su strada.