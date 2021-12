Valori USA da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 09/12/2021 alle 13:53

(Aggiornato con Index futures, GameStop, Uber e prezzi pre-mercato per titoli tecnologici, energetici e bancari)

PARIGI, 9 dicembre (Reuters) – I migliori titoli da tenere d’occhio giovedì a Wall Street, poiché i principali futures sugli indici puntano a un ribasso aperto dello 0,3% per Dow Jones .DJI, Standard & Poor’s 500. SPX e Nasdaq

diciannovesimo:

* TECNOLOGIA PESANTE COME MICROSOFT

MSFT.O, ALPHABET GOOGL.O, META PIATTAFORME FB.O, AMAZON.COM

AMZN.O, APPLE AAPL.O, TESLA TSLA.O e NVIDIA NVDA.O, che hanno beneficiato di una rinnovata propensione al rischio all’inizio della settimana, hanno guadagnato tra lo 0,3% e lo 0,8% sulle borse pre-mercato.

Il titolo HALLIBURTON HAL.N è sceso dell’1,3% nel periodo pre-mercato a seguito del crollo dei prezzi del petrolio.

* CITIGROUP CN è in calo dello 0,5% nei mercati pre-valutazione mentre si avvicina la riunione di politica monetaria della Federal Reserve statunitense la prossima settimana.

* Uber Uber.in – La Commissione europea ha presentato giovedì una proposta per offrire alle persone che lavorano attraverso piattaforme digitali come Uber maggiori diritti e vantaggi. L’attività del colosso statunitense VTC è in calo dello 0,6% nel pre-mercato.

* AMAZON AMZN.N – Il regolatore della concorrenza italiano ha annunciato giovedì di aver inflitto una sanzione di 1,13 miliardi di euro al colosso dell’e-commerce per presunto abuso di posizione dominante nel mercato.

* APPLE AAPL.O – Tre importanti ingegneri hanno lasciato il progetto automobilistico Apple per unirsi alle startup, ha riferito Bloomberg giovedì.

* KKR KKR.N – I fondi comuni di investimento KKR, Advent, Silver Lake, EQT EQTAB.ST, Bridgepoint, Apollo, CVC Capital Partners e Bain Capital sono tra i potenziali candidati per acquistare una quota fino al 20% della società commerciale la cui associazione multipla fonti hanno detto a Reuters Professional Football che vuole essere istituito per gestire i diritti di trasmissione del calcio francese.

* BLACKSTONE BX.N prevede di diventare pubblica l’anno prossimo, la sua controllata Cirsa come parte di un processo che potrebbe valutare questo operatore di casinò spagnolo fino a tre miliardi di euro, secondo quanto riportato giovedì dal quotidiano spagnolo Cinco Dias.

* GAMESTOP GME.N è in calo del 4,2% nel mercato pre-scambio, il distributore di videogiochi dopo aver annunciato di aver ricevuto un mandato di comparizione dalla SEC, la polizia del mercato azionario statunitense, ad agosto nell’ambito di un’indagine sulle transazioni in Shark.

* ALTICE USA ATUS.N – JP Morgan abbassa la sua raccomandazione di valore a “neutrale” per “sovrappeso”, mentre abbassa il suo prezzo obiettivo da $ 25 a $ 20. La mossa ha perso l’1,6% a $ 15,60 davanti al mercato.

* PHILLIPS 66 PSX.N – JP Morgan aumenta la sua raccomandazione per il titolo “sovrappeso” rispetto a quello “neutrale”, con un obiettivo di prezzo aumentato da $ 83 a $ 93.

