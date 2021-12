Bitcoin 8 dicembre 2021 – in pieno stress test

Frequenza – Bitcoin (BTC) Ancora sopra i 50.000 dollari. Nel breve termine, i rialzisti stanno cercando di evitare una discesa a livelli molto più bassi, mentre su una scala temporale relativamente lunga possono ancora affermare di aver conquistato i vecchi livelli prima del conseguente calo, sul calo a $ 42.000.

Il prezzo giornaliero di Bitcoin (BTC) è offerto in collaborazione con Coin trading e la sua soluzione di trading algoritmico Finalmente alla portata dei privati.

$ 48.700 per evitare che Bitcoin scenda a $ 46.000

Bitcoin scende a $ 48.760 su Bitfinex oggi, 8 dicembre 2021. Tuttavia, è riuscito a recuperare rapidamente $ 50.000. Bitcoin è scambiato a $ 50.705 al momento della scrittura e attualmente registra una piccola perdita giornaliera dello 0,41%. I mercati sembrano indecisi ogni giorno.

Bitcoin “cerca di riconfermare il supporto” per Trader Rekt Capital Circa 48.700 dollari Su scale temporali inferiori. Se questo supporto svanisce, Bitcoin potrebbe Riconsiderare l’importo di 46000 dollari Per una nuova prova.

Rekt Capital Edition – Fonte: Twitter

In termini di resistenza, Bitcoin non sta arrivando al momento Non superare la linea di $ 52.000 Su base giornaliera.

Bitcoin Rally è ancora vivo, nonostante il calo a $ 42.000?

E l’andamento dei mercati su periodi di analisi più lunghi? I dati di CryptoQuant mostrano che il calo a $ 42.000 non è riuscito a invertire la tendenza al ribasso delle riserve di BTC sugli scambi. Questo ha raggiunto il livello più basso in diversi anni, è Saldo inferiore a BTC per lo scambio di criptovaluta Mentre Bitcoin era ancora scambiato a un prezzo a 4 cifre.

I livelli di riserva relativamente bassi di BTC mostrano che nel complesso i mercati non sono ancora propensi a vendere i propri bitcoin nonostante il calo a $ 42.000 che ha scosso i mercati, il che potrebbe aver sollevato forti dubbi sul futuro. .

Ai livelli attuali, la media mobile a sette giorni dei guadagni di offerta di Bitcoin ha raggiunto Minimo di un mese del 79,413%, secondo i dati di Glassnode.

Post di Glassnode – Fonte: Twitter

Trader e analisti fanno timidamente previsioni a breve termine. La domanda che rimane rilevante da quando Bitcoin è sceso a $ 42.000 e nonostante il recupero di $ 50.000: Al momento dobbiamo “comprare il tuffo”? ?

Puoi essere un vincitore ogni volta? Sia che il prezzo del bitcoin sia in buone condizioni o che stia attraversando turbolenze, il trading di valuta ti offre di aumentare le tue possibilità di successo. In effetti, Trading Du Coin consente alle persone di accedere ai file strumento commerciale Algoritmo e meccanismo al 100%. Un vero meccanismo di tendenza, questo strumento è progettato per adattarsi alle inversioni del mercato e posizionarsi sugli asset crittografici più dinamici del momento.