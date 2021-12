Bitcoin a $ 100.000 nel 2021? Calcoli per dormire in piedi

Realismo, non cieco ottimismo – Per quanto riguarda il gestore degli investimenti di Bitwise, i rialzisti devono ora riconsiderare la loro agenda. Il 2021 probabilmente non vedrà Bitcoin (BTC) 6 numeri.

Bitcoin a $ 100.000: parte rinviata al 2022

lo scorso autunno – Era temporaneo? Bitcoin a $ 42.000 corrisponderà alle aspettative di Bitcoin a $ 100.000 nel 2021? in un intervistare A partire dal 6 dicembre 2021, Matt Hogan, Chief Investment Officer di Bitwise, ritiene che Bitcoin non sarà interessato Non ci sono nuovi massimi storici entro la fine del 2021. $ 100.000 sono ancora possibili, ma per il 2022:

“Avere $ 100.000 entro la fine dell’anno è una previsione difficile […] Penso che $ 100.000 potrebbero essere in vista nel 2022, ma non sono sicuro quest’anno”.

Le speranze per Bitcoin a 6 cifre possono finalmente avverarsi nel 2022 Grazie al crescente sostegno delle imprese :

“Penso che guardando al 2022, abbiamo ancora questi driver fondamentali, le basi con cui parliamo ogni giorno in Bitwise”.

È tempo di pensare a un piano di backup per Bitcoin?

Hogan ha espresso dubbi sulla capacità dei rialzisti di correre fino a $ 100.000 in meno di un mese. Che dire di PlanB che prevedeva almeno 98.000 bitcoin a fine novembre 2021? Anche se ha ammesso che un file modello di parole Dietro queste ottimistiche previsioni Questa volta si è schiantato, tuttavia ha stabilito che “il modello S2F non è stato interessato e [bitcoin] Sulla buona strada per raggiungere i 100.000 dollari.” Tuttavia, PlanB non ha specificato se questi sei numeri saranno in circolazione nel 2021 o se i rialzisti lo faranno. Dovrai scusarti per il ritardo Qualche giorno, qualche settimana o anche qualche mese.

Bitcoin è scambiato a $ 49.968 al momento della scrittura. Nel brevissimo termine, le aspettative di trader e analisti restano timide, visti entrambi Possibilità di inversione a $ 46.000 Nei prossimi giorni, senza escludere una violazione della linea di resistenza di $ 52.000.

I più ottimisti diranno che gli orsi danno un’ultima possibilità ai ritardatari Ottieni bitcoin economici acquistando tuffi, prima di cedere il controllo dei mercati ai rialzisti che poi correranno verso i tanto attesi $100.000.

